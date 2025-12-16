Incendio forestal en Santo Domingo consume más de 50 hectáreas: refuerzos aéreos del sur se sumaron al combate del fuego

Hasta el cierre de esta nota, más de 50 hectáreas ha consumido el incendio forestal que mantiene con Alerta Roja a la comuna de Santo Domingo.

El balance entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) da cuenta que la emergencia afecta al sector Bucalemito.

La voracidad de las llamas, sumado al viento en el sector, generaron peligro de que el fuego alcanzara sectores poblados de esta comuna.

"Este incendio forestal se mantiene con propagación rápida y comportamiento extremo", informaron desde Conaf respecto a la emergencia.

Es así como Senapred activó la Mensajería SAE, reiterando su llamado a evacuar el sector San Guillermo; y sumando también al sector Media Luna de San Enrique.

Al respecto, la delegada presidencial provincial de San Antonio, Carolina Quinteros, señaló que "se reactivó la Alerta SAE y pedimos a los vecinos que evacuen, que sigan las recomendaciones de Carabineros para poder salir del lugar para resguardar la seguridad de todos los vecinos de la comuna de Santo Domingo".

En consideración al avance del fuego y a la magnitud de la emergencia, Senapred procedió a declarar Alerta Roja en la comuna de Santo Domingo.

Cabe hacer presente que trabajan en el lugar 9 técnicos, 9 brigadas, 2 helicópteros, 2 aviones cisterna, 1 avión cisterna pesado, 1 avión de coordinación, 1 maquinaria pesada y 1 camión cisterna de Conaf; además de 7 compañías de Bomberos.

"Tenemos Cuerpos de Bomberos de toda la provincia de San Antonio, incluyendo de Navidad; tenemos a Conaf, al Ejército, al Municipio de Santo Domingo y adicionalmente estamos esperando recursos como un tanquero de la región del Biobío y tres helicópteros más de Conaf que van a permitir combatir este incendio forestal", complementó la delegada presidencial provincial de San Antonio.

PURANOTICIA