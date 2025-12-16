Condenan a pareja de Quilpué por trata de personas y explotación sexual de menor traída desde Ecuador a Chile

Tras una compleja y exhaustiva investigación, se logró condenar a un hombre de 29 años y a una mujer de 26, ambos con domicilio en la comuna de Quilpué, acusados por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, producción y almacenamiento de material pornográfico infantil.

Según lo expuesto durante el juicio oral, los delitos de connotación sexual se habrían cometido durante el primer semestre de 2024, y afectaron a una menor de edad proveniente de Ecuador.

El fiscal de Quilpué, Víctor Ávila, expresó en el juicio que "durante el primer semestre de 2024, los imputados, previamente concertados, se contactaron con la primera víctima desde Chile, a través de telefonía celular y redes sociales, a fin de convencerla para que viajara a nuestro país para vivir con ellos, prometiéndole estabilidad, continuidad de estudios y su manutención si ésta accedía, ocultándole ambos imputados a la adolescente que aquélla debía integrarse a la vida sexual adulta que éstos ya mantenían en nuestro país".

"Es así que, durante el mes de marzo de 2024, y mediante instrucciones que ambos imputados le impartían, la condujeron –junto a la segunda víctima– desde Ecuador hasta Chile, mediante el ingreso por pasos no habilitados y clandestinos, previos pagos y coordinaciones realizadas con personas denominadas coloquialmente como “coyotes”, quienes previo acuerdo con los imputados, facilitaron a las víctimas cédulas de identidad venezolanas falsificadas, guiándolas y dirigiéndolas en un primer trayecto desde Ecuador a Perú, y luego, previo cruce a pie por medio del desierto desde la ciudad de Arica a Santiago, donde aguardaban por ella. Ya en Chile, los imputados las trasladaron a vivir con ellos en la comuna de Quilpué", agregó.

Así es como se llevó a juicio prueba testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba para poder acreditar los hechos de la acusación, donde sólo imputaron cargos por una de las víctimas, que permitieron al Tribunal condenar a los acusados, destacando que se acompañó el testimonio de la víctima por medio de la Entrevista Investigativa Videograbada, la que se pudo reproducir de manera íntegra, con el fin de resguardar los derechos de la víctima, el contexto y la completitud de la información.

La Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a los acusados en calidad de autores del delito de trata de personas, descrito y sancionado en el artículo 411 quáter inciso 2° del Código Penal, cometido en perjuicio de la víctima, a la pena de 6 años de reclusión mayor en su grado mínimo, multa de 10 unidades tributarias mensuales (UTM), a beneficio fiscal, y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. Asimismo, el Tribunal dispuso que la pena privativa de libertad deberá ser cumplida de manera efectiva por ambos sentenciados.

PURANOTICIA