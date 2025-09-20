Incendio declarado en Iglesia Los Carmelitas de Viña del Mar moviliza a equipos de emergencia

Un voraz incendio afecta durante la mañana de este sábado a la Iglesia Las Carmelitas en Viña del Mar ubicada en 5 norte con Avenida Libertad.

Equipos de emergencias municipales y bomberos trabajan en el lugar para contener el siniestro que se encuentra en pleno desarrollo.

El Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar ha levantado tres alarmas despachando en el primer llamado una maquina, en el segundo llamado dos unidades extras y en el tercer llamado tres unidades.

Equipos de Bomberos desde Valparaíso han sido despachados hacia la ciudad jardín para ir en ayuda de los equipos de Viña del Mar.

Diferentes registros por redes sociales han mostrado como el fuego ha ido en un rápido avance.

Bomberos ha logrado evacuar al menos a 35 personas desde el interior.

EN DESARROLLO…

