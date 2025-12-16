«Navidad Segura»: Viña del Mar implementa operativo especial de seguridad para evitar delitos durante las compras de fin de año

Una serie de acciones estratégicas para brindar seguridad a quienes realizan sus compras de fin de año y durante la temporada de verano, está implementando el Municipio de Viña del Mar, en conjunto con Carabineros y empresas privadas, en el marco del «Plan Navidad Segura» que está activo desde los primeros días de diciembre.

En la formación de labores de este martes en Boulevard Marina, detallaron las iniciativas que se enmarcan en la estrategia permanente de control y fiscalización en la comuna, las que se enfocarán en lugares de alta concurrencia, comercio y ferias autorizadas, para reforzar el resguardo de clientes, vecinos y transeúntes.

La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “Viña del Mar es la ciudad predilecta para visitar de nuestros compatriotas y también tenemos una presión por la visita de vecinos argentinos. Tenemos una expectativa que nos visiten de 250 mil personas y gran parte de ellas se concentran es este espacio en Viña del Mar, a la altura de 15 Norte, en que se reúnen del orden de 4 de los centros comerciales más grandes del país”.

En ese contexto explicó “que ante la falta de dotación de organismos ajenos a nuestra órbita de competencia, hay que tomar medidas que nos han exigido mayor creatividad y capacidad de acción. En ese sentido tenemos una alianza estratégica con el Mall Marina, que han colaborado para construir con una base de operaciones en el nudo de 15 Norte, uno de los lugares más problemáticos y con mayor concentración de delitos”.

Además, el centro comercial ha instalado “una cámara que tiene aptitudes tecnológicas extraordinarias que estará conectada a una sala espejo municipal”.

La jefa comunal también destacó un plan especial de recorrido “para promover la adquisición en el comercio local y en más de 20 ferias comerciales que hemos establecido en los distintos barrios de Viña, con seguridad privada y coordinando recorridos especiales 24/7 con seguridad pública, con el respaldo total de Carabineros, con quienes hemos armado este plan en conjunto”.

Por último, sostuvo que "contamos con una red de fiscalización por parte del municipio, con drones que detectarán a quienes compren en el comercio informal, esto es una falta y un delito y les llegara la citación; por eso el llamado es a que compre legal, compre seguro porque comprar ilegal le saldrá caro”.

SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD

Por su parte, el prefecto de Carabineros, coronel Leonardo Cárdenas, señaló que “tenemos una coordinación estratégica con el Municipio y con el ente privado para reforzar el trabajo con el fin de brindar seguridad y tranquilidad a quienes vienen a Viña del Mar a pasear o a hacer sus compras navideñas en los distintos centros comerciales”.

El oficial detalló que “desde abril a la fecha estamos trabajando con un plan que se ha ido desarrollando con el Municipio en el control del comercio informal, donde se han practicado más de 15 mil controles preventivos con 470 personas detenidas por distintos delitos, solo en el eje de la calle Valparaíso. Por lo tanto, hay un trabajo coordinado que se está realizando con apoyo de elementos tecnológicos, carabineros e inspectores municipales que están permanentemente decomisando especies y cursando infracciones, labor que se viene a reforzar con el foco puesto en la Navidad”.

En tanto, el jefe de Seguridad Corporativo de Grupo Marina, Gerardo Romero, informó que “hace años venimos realizando un trabajo conjunto con entidades policiales y públicas en lo que respecta a la seguridad de nuestros clientes, trabajadores, y ahora llevamos como donación un sistema de circuito cerrado de televisión en la Plaza O’Higgins, que está conectado directamente con la sala seguridad de la Municipalidad de Viña también, junto con un mejoramiento de la iluminación exterior en el mismo sector, la instalación de un módulo de seguridad que será trabajado y ocupado por las entidades policiales para la seguridad de plaza O’Higgins y el reforzamiento de implementos tácticos para los guardias municipales”.

PATRULLAJES

El despliegue municipal de seguridad incluye patrullajes de infantería, con vehículos, motocicletas, con apoyo de sobrevuelo de drones y red de televigilancia, especialmente con cobertura donde se registra mayor aglomeración de público, a objeto de combatir robos y el comercio ilegal en sectores como calle Valparaíso, Feria navideña del estero, en que se instruyó un refuerzo de rondas y el polo comercial de 14 y 15 Norte y borde costero.

El objetivo de la planificación estratégica para este periodo es recuperar espacios públicos que son de la comunidad viñamarina, prevenir las incivilidades y focos de delincuencia que genera la venta ilegal de productos, que perjudican tanto el comercio local y ponen en riesgo la seguridad de las personas.

