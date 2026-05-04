Sistema frontal reabre preocupación por el estado de árboles en Valparaíso tras tragedia en el Parque Italia: activan plan preventivo

La proyección de vientos en el marco de un nuevo sistema frontal volvió a encender las alertas en Valparaíso, no sólo por las condiciones meteorológicas, sino también por la seguridad en espacios públicos de la comuna, particularmente en relación al estado del arbolado urbano tras la tragedia registrada en febrero pasado en el Parque Italia.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este miércoles 6 de mayo se prevé la presencia de viento de intensidad normal a moderada en la zona central del país, fenómeno asociado al avance de un sistema frontal que afectará principalmente a sectores cordilleranos entre las regiones de Valparaíso y de Biobío.

En el caso de la región de Valparaíso, el evento dejaría vientos sostenidos de entre 25 y 40 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas que podrían llegar hasta los 60 km/h, lo que genera preocupación considerando antecedentes recientes.

Y es que el anuncio meteorológico inevitablemente reabre el debate sobre las condiciones del arbolado en la comuna, luego de la caída de un árbol de gran tamaño en febrero en el Parque Italia, hecho que dejó una víctima fatal y que puso en cuestionamiento el estado y mantención de estas estructuras en espacios urbanos.

En ese contexto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, abordó las medidas que está adoptando el Municipio porteño frente a la llegada de este nuevo sistema frontal, poniendo énfasis en el trabajo preventivo que se está ejecutando en la comuna.

“Respecto de los árboles, forman parte de nuestro Plan Invierno las podas preventivas a ciertos árboles. También hay algunos que están en evaluación por un ingeniero forestal que nos permiten identificar, más allá de lo que se puede percibir, el real estado en el que se encuentran los árboles y conforme a eso tomar las respectivas medidas”, señaló la jefa comunal ante la consulta de Puranoticia.cl.

De igual manera, la autoridad comunal explicó que estas evaluaciones técnicas buscan detectar riesgos que no son visibles a simple vista, lo que permite tomar decisiones oportunas respecto a podas más intensivas o incluso eventuales retiros, en caso de que se determine que un ejemplar representa un peligro.

Junto con ello, advirtió que existen sectores donde algunos árboles ya cuentan con señalización preventiva, precisamente por su condición de riesgo ante viento.

“Quiero indicar que también hay algunos de esos árboles que tienen perímetros indicados, que son complejos de mantenerse cerca cuando estamos con vientos. Así que espero que las personas también puedan tomar conciencia de eso y no ponerse debajo de los árboles que van a tener esta cinta de seguridad”, agregó.

De esta manera, desde el Municipio de Valparaíso apuntan a combinar labores técnicas de mantención con medidas de autocuidado por parte de la ciudadanía, especialmente en jornadas donde se registren ráfagas de mayor intensidad.

El escenario meteorológico previsto para esta semana, sumado a los trágicos antecedentes recientes en la comuna, vuelven a poner en el centro la importancia de la gestión preventiva del arbolado urbano porteño, en una ciudad donde las condiciones geográficas y climáticas pueden amplificar los riesgos con el fuerte viento.

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