Viña del Mar celebrará el Día de los Patrimonios con recorridos, conciertos y actividades culturales

Una robusta cartelera de eventos ofrecerá el Municipio de Viña del Mar este sábado 30 y domingo 31 de mayo para celebrar el Día de los Patrimonios, para que residentes y turistas conozcan y disfruten los distintos recintos patrimoniales de la ciudad.

La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “en Viña del Mar entendemos que los patrimonios no son solamente nuestros edificios históricos o los objetos que resguardan nuestros museos, sino que también lo son nuestras memorias, nuestras tradiciones, los relatos familiares, la música, los oficios y las historias que nos conectan con quienes fuimos y con la ciudad que queremos seguir construyendo. Y eso se refleja también en cómo, año a año, más familias se suman a disfrutar el Día de los Patrimonios en nuestra ciudad, consolidando a Viña como uno de los destinos más visitados de la región durante esta importante celebración cultural”.

La jefa comunal destacó que “creemos profundamente que conocer y valorar nuestros patrimonios también es una forma de educar, de formar ciudadanía y de proyectar el futuro con sentido de comunidad y pertenencia. La invitación es a reencontrarnos con la memoria viva de Viña del Mar y disfrutar juntos este fin de semana”.

VISITAS, TALLERES, RECORRIDOS Y MÁS

Entre las principales actividades destaca la nueva área museográfica del Teatro Municipal, que permitirá a los visitantes conocer la historia del recinto y las piezas encontradas durante el proceso de restauración del inmueble, junto a un recorrido por el foyer.

En el mismo recinto, el sábado 30 a las 11:00 y 13:00 horas, se efectuará una visita dramatizada: “Memorias que actúan, un recorrido por el Teatro Municipal de Viña del Mar”, y a las 19:00 horas, el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil.

Asimismo, los días sábado 30 y domingo 31 de mayo, el municipio ofrecerá recorridos libres en los museos Rioja, Vergara, Teatro Municipal y Hotel O´Higgins, además del Bus Turístico Visita Viña y el Tour Parque Borde Costero.

Se suman a la programación por el Día de los Patrimonios, la Residencia Presidencial Cerro Castillo, el Espacio Cultural Viña del Mar, Museo Artequin, el Centro Cultural Biblioteca Carlos Hermosilla, Compañías de Bomberos de Viña del Mar, Museo Fonck, Castillo Brunet, Casa Italia, Instituto de Historia PUCV Palacio Valle, Instituto Culinary Palacio Ariztía, y Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar, entre otros.

SÁBADO 30 MAYO

El sábado 30 de mayo, destacan los talleres y muestras en el parque y Museo Palacio Vergara, como la exposición “Castillos y Palacios, un recorrido histórico y digital por el patrimonio arquitectónico de Viña del Mar”, el taller “Creación de ornamentos y doraduras”, Jornadas creativas: + Arte + Color, Cine patrimonial Selección “VIÑA: 130 AÑOS” del director Patricio Muñoz, Mesa del Folclore, Jornada de dibujo Escuela Municipal de Bellas Artes “Trazos del Museo Palacio Vergara” y el Taller Experimental “Práctica sin receta: La técnica como resultado”, maestría de la Escuela de Bellas Artes.

En el Museo Palacio Rioja, el sábado 30 de mayo se llevará a cabo una Feria de Artesanía, la intervención “Voces y memorias de la Familia Rioja Ruiz” en los salones del museo, la presentación del Conjunto de Proyección Folclórica Cultural y Social Valparaíso Eterno, el concierto de Ocarina, Stefan Vind, y la agrupación folclórica juvenil Likankura con el cuadro “Recorrido por Chile”.

DOMINGO 31 MAYO

El domingo 31 de mayo, el municipio ofrecerá la exhibición del Club de Autos Antiguos de la Región de Valparaíso en el parque de la Quinta Vergara, sector entrada Sigall, Recorridos libres en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, “Festival de la Canción de Viña del Mar, identidad y patrimonio comunal” del Archivo Histórico Patrimonial, Cine Patrimonial Selección de “VIÑA: 130 AÑOS”, y la muestra de agrupaciones de la Mesa del Folclore.

En tanto, el Museo Palacio Rioja ofrecerá la presentación del Ballet Folclórico de Viña del Mar, BAFOVI Cuadro “La vendimia y la cueca brava” y la presentación del Ensamble de Jazz de la Escuela Comunitaria de Artes Viña del Mar, ECAV.

La Casa Masónica Club Libertad (Viana Nº 553) ofrecerá visitas guiadas y charlas educativas “Historia y patrimonio de la Casa Masónica de Viña del Mar”.

CORPORACIÓN MUNICIPAL

Asimismo, la Corporación Municipal invita a la comunidad a participar el sábado 30 de mayo a las 12:00 horas del hito de cierre del proyecto FNDR “Tras sus Pasos: Mujeres que Dejan Huella”, actividad que se realizará en el Cementerio Santa Inés, para poner en valor la historia y legado de destacadas mujeres vinculadas a la comuna y al país.

La jornada finalizará con un concierto al aire libre, abierto a toda la comunidad, a cargo de la banda tributo a Los Jaivas, Guajiros.

Todo el programa de actividades que se realizará en Viña del Mar para la celebración del Día de los Patrimonios se puede ver y descargar en www.visitavina.cl o en redes sociales del Municipio.

PURANOTICIA