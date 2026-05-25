Condenan a más de 73 años de cárcel a banda armada por violento asalto en La Ligua

Ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota, la Fiscalía de La Ligua llevó a juicio a Francisco Javier Loyola Loyola, de 23 años; Manuel Alfredo Nilo Quiroz, de 28; y Joa Matías Riveros Mañodes, de 25 años, dos de ellos con domicilio en Cartagena y uno en San Antonio, por un delito violento ocurrido el 15 de diciembre de 2024.

El fiscal de La Ligua, Sergio Moya, señaló que "un grupo de a lo menos nueve sujetos armados, de los cuales tres fueron detenidos luego de huir con los vehículos de las víctimas, que se encontraron en los domicilios de ellos, concretamente en una parcela con dos casas de habitaciones donde permanecían menores de edad, adultos mayores y el resto de con miembros de la familia, los cuales fueron víctimas de intimidación y violencia, y de sustracción de diversas especies”.

La Fiscalía de La Ligua presentó acusación por robo con violencia e intimidación, porte de arma de fuego prohibida, porte ilegal de municiones y porte de arma prohibida. Se llevó a juicio prueba testimonial, pericial, documental y otros medios, que incluyeron la declaración de las propias víctimas, quienes resultaron agredidas durante el ilícito, donde según expuso se pudo recuperar dos vehículos, armamento, municiones y un chaleco antibalas, entre otras especies.

“Se estima con la prueba rendida, especialmente, declaración de las víctimas, las que fueron concordantes. Se acreditó el hecho punible y la participación (…). Se trató de un grupo organizado, planificado, con medios adecuados, con la existencia de un jefe o líder. No deja de ser relevante la existencia de un dato por parte de un trabajador de la familia (afectada), lo que implica un trabajo previo de la búsqueda de ese dato, la cantidad de armamento involucrado y las comunicaciones efectuadas en forma previa” , complementó el fiscal Moya en sus alegatos de clausura.

El tribunal estimó que los hechos materia de la acusación se habían dado por establecidos, condenando a los acusados a más de 73 años en total de pena efectiva.

Joao Riveros y Francisco Loyola fueron condenados a 12 años de presidio en su grado medio, como autores de robo calificado; 7 años de presidio menor en grado mínimo por un robo con intimidación; y 3 años y un día de presidio como autores de tenencia ilegal de arma de fuego y sus municiones.

Manuel Nilo fue condenado a la pena de 15 años de presidio mayor en grado medio por el robo calificado, 10 años de presidio mayor en grado mínimo por el robo con intimidación y cuatro años por la tenencia.

Además, todos fueron condenados a penas accesorias y a cumplir la condena de manera efectiva, partiendo por la más alta.

PURANOTICIA