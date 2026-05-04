Advierten que sistema frontal traerá fuertes ráfagas de viento a la región de Valparaíso

Un sistema frontal en avance hacia la zona central del país encendió las alertas meteorológicas en la región de Valparaíso, donde se prevé la presencia de viento de intensidad normal a moderada durante los próximos días.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las ráfagas estarán concentradas principalmente en sectores cordilleranos de varias regiones, incluyendo Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, como parte de este evento climático.

En el caso específico de la Quinta Región, el fenómeno alcanzaría su punto más intenso durante la jornada del miércoles 6 de mayo, con velocidades sostenidas que fluctuarían entre los 25 y 40 kilómetros por hora, mientras que las rachas podrían escalar hasta los 60 km/h.

La entidad también advirtió condiciones similares para el archipiélago de Juan Fernández, donde el episodio de viento se manifestará entre la madrugada y la tarde del martes 5 de mayo.

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