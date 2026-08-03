Sharp califica de "grave" la suspensión de Directora y apunta a incapacidad de Nieto para liderar el Municipio: "Me queda la duda"

La suspensión de funciones decretada por la Contraloría General de la República contra la directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, debido al reiterado incumplimiento en la entrega de informes solicitados por el organismo fiscalizador, sigue generando repercusiones políticas en la Ciudad Puerto.

Luego de que la casa edilicia porteña defendiera su actuar argumentando que parte de los antecedentes ya habían sido respondidos y que existieron problemas en las notificaciones, el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp Fajardo, cuestionó duramente la situación, calificando como "grave" lo ocurrido y poniendo en duda la capacidad de la alcaldesa Camila Nieto para liderar la administración municipal en la comuna.

En conversación con Puranoticia.cl, el exjefe comunal sostuvo que la resolución adoptada por la Contraloría no sólo afecta la imagen institucional del Municipio, sino que también deja en evidencia un problema mayor respecto de la conducción de la actual administración. Asimismo, recordó que las primeras alertas sobre esta situación surgieron tras conocer el preinforme de la auditoría N°151 realizada por el organismo fiscalizador a la parte final de su gestión, correspondiente a los años 2023 y 2024.

En ese sentido, Sharp recordó que tras conocer el preinforme sintió "extrañeza", señalando que "el Informe Final 151 de auditoría que realizó la Contraloría a mi gestión a los periodos 2023 y 2024, traía consigo un asunto que para nosotros era de la máxima extrañeza, que era que el preinforme que la Contraloría había remitido a la Municipalidad el año 2025 no se le haya contestado; esto, pese a que la misma Municipalidad había pedido más plazo para contestar".

El abogado de profesión agregó que "en su momento hicimos una presentación a la Contraloría, que daba cuenta de que al momento de la entrega del preinforme al Municipio, muchos de los aspectos que fueron planteados con observaciones por parte del Informe Final 151 se encontraban en poder del Municipio para poder haber sido aclarados, dentro de ellos, los $18.000 millones que supuestamente estaban pendientes de rendición (...) Efectivamente, la Contraloría durante este año, en el primer semestre, le solicitó explicaciones a la Municipalidad de Valparaíso".

GRAVEDAD DE LO RESUELTO

Respecto de la decisión adoptada por la Contraloría, el exalcalde sostuvo que "es grave por varias razones: en primer lugar, porque se le hace un daño muy grande al Municipio, a la institucionalidad municipal tan importante para los porteños y para las porteñas. Que el Municipio no responda de forma sistemática y reiterada los oficios que la Contraloría y que, como consecuencia de ello se le suspenda a uno de los directores más importantes, que además es de exclusiva confianza, es decir, es nombrado por la confianza absoluta de parte de la alcaldesa, ese es un hecho súper grave, es lamentable y es algo que no había pasado nunca".

Cabe hacer presente que el director o directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad juega un rol muy importante, ya que es quien revisa la legalidad de los contratos, licitaciones, contrataciones y requerimientos de información de Contraloría, además de contestar solicitudes de Transparencia y quien lleva los sumarios.

Por ello, Sharp subrayó que "el que esto haya pasado, habla precisamente de una debilidad muy grande y, desde mi perspectiva –y me hago cargo de estas palabras– de una falta de transparencia muy importante", agregando que hace poco más de un mes solicitó información vía Transparencia a la Contraloría para conocer si el Municipio había respondido los requerimientos pendientes y que el organismo le informó que ello no había ocurrido. "Esto expresa una cosa muy importante, que aquí pareciera ser que hay un comportamiento, no de una o dos actuaciones como señalaba la Alcaldesa en el último Concejo Municipal, sino que sigue existiendo una conducta de no contestación, lo que me parece que es muy grave", enfatizó.

Consultado por las críticas que ha recibido su administración a raíz del informe de Contraloría, enfatizó que "estoy dispuesto a reconocer, a aceptar, a señalar de que hay cosas que no se hicieron bien, que las cosas se pudieron haber hecho mejor; pero no estoy dispuesto a aceptar ataques gratuitos, infundados e injustos que se le realicen –de quien venga– a la labor que realizamos por Valparaíso durante ocho años. A mí se me pueden hacer muchas críticas, pero hay límites".

En esa línea, añadió que "no me interesa hablar de la gestión de Camila Nieto, yo estoy en un momento político y personal completamente distinto, pero aquí se ha obrado de muy mala manera, se ha obrado innecesariamente de muy mala manera. Si la información estaba en poder del Municipio, ¿por qué no la entregó?".

Respecto de la explicación entregada por la Municipalidad de Valparaíso tras conocerse la suspensión de la directora jurídica, el exalcalde porteño fue especialmente crítico y sostuvo que ésta, lejos de aclarar lo ocurrido, agrava la situación. "La explicación que se da agrava la falta. La explicación a por qué no se le ha contestado de forma reiterada a Contraloría, básicamente es que los correos no funcionan bien, o que la Contraloría remitía información a una casilla que no correspondía. O sea, ¿en serio esa es la explicación? A veces es mejor ponerse colorado una vez que ponerse colorado permanentemente o cada cierto tiempo. Mejor era reconocer que hubo un error, que era mucha pega... no sé, decir la verdad. Eso no cuesta nada".

¿INCAPACIDAD DE NIETO?

Uno de sus cuestionamientos más duros apuntó a la conducción de la alcaldesa Nieto. Consultado respecto a si los hechos reflejan una incapacidad para liderar el Municipio, respondió que "yo no sé si es por incapacidad, yo no sé si es por mala fe, no sé si es por la razón que sea, y tiendo a pensar que quien manda en un Municipio tiene que ser el alcalde o la alcaldesa, eso es lógico. Pero después de todos estos meses, a mí me queda la duda en muchos sentidos. O sea, permítame dudar".

En esa línea, Sharp explicó que "yo en general no he querido opinar sobre las cosas que hace el Municipio, de sus obras y de sus acciones; no me corresponde a mí emitir una opinión de si la gestión actual es buena o mala, pero sí me parece que hay que sacar la voz cuando se actúa de una manera tan desprolija y eso afecta la legitimidad del Municipio y, vuelvo a decir, la honra de muchas personas".

El exalcalde también realizó una crítica de carácter político a la administración comunal, señalando que "a mí me parece que hace muy mal el actual Municipio en seguir preocupado de lo que pasó en nuestra gestión, que en mirar hacia el futuro, en mirar hacia adelante". Asimismo, aseguró que desde el cambio de administración nunca ha existido un acercamiento por parte de la alcaldesa ni de su equipo, indicando que "no, ni de ella ni tampoco de nadie de su equipo. No ha existido nunca una conversación de esas características. Tampoco yo lo espero. La nobleza política hoy día es un bien escaso. Es decir, genuinamente me equivoqué, no actué de buena forma".

Finalmente, Sharp recordó parte de la campaña municipal encabezada por Camila Nieto y cuestionó las críticas que, a su juicio, se realizaron respecto del estado financiero del Municipio. En ese contexto, sostuvo que "la alcaldesa hizo campaña diciendo que en el Municipio de Valparaíso había un desorden gigantesco. Ella misma encargó una auditoría que da cuenta de que eso no es así, que no hay un desorden gigantesco en el Municipio; sino que hay menos deuda, que hay más ingresos, que se acabó el déficit. O sea, ella y su equipo no van a lidiar nunca más con el déficit municipal, déficit con el que nosotros tuvimos que lidiar prácticamente seis años".

Con estas declaraciones, Jorge Sharp no sólo calificó como grave la sanción aplicada por la Contraloría a la directora jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, sino que también cuestionó la conducción de la administración encabezada por Camila Nieto, asegurando que lo ocurrido daña la institucionalidad y abre dudas respecto de la forma en que se ha gestionado la relación con el principal organismo fiscalizador del Estado.

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