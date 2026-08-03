Por "pérdida de confianza" sacan a Haroldo Faúndez de la dirección subrogante del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó este lunes 3 de agosto la salida de Haroldo Faúndez Romero de la dirección subrogante del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca (SSVQP), luego de resolver modificar el orden de subrogancia de la institución, en una decisión adoptada por razones de pérdida de confianza.

A través de un escueto comunicado, la autoridad sanitaria señaló que la medida busca "asegurar la continuidad de la gestión y fortalecer la conducción de la red asistencial en el territorio", poniendo fin a la gestión que Faúndez encabezaba de manera subrogante al frente del Servicio de Salud que administra la red pública de parte de las provincias de Valparaíso, Marga Marga, Quillota y Petorca.

La decisión respecto del SSVQP fue informada en conjunto con la solicitud de renuncia a los directores titulares de los Servicios de Salud Metropolitano Sur y Magallanes, también fundamentada en razones de pérdida de confianza por parte del Gobierno.

En el comunicado, la Subsecretaría de Redes Asistenciales agradeció "el compromiso y el trabajo desarrollado por las autoridades salientes durante el ejercicio de sus funciones".

Asimismo, el organismo reafirmó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la red pública de salud, indicando que continuará impulsando "una gestión más eficiente, oportuna y centrada en las personas, para que los recursos lleguen donde más se necesitan y los pacientes reciban una atención cada vez más oportuna y de mejor calidad".

Cabe hacer presente que hasta el momento, la Subsecretaría de Redes Asistenciales no ha informado quién asumirá la dirección subrogante del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca ni ha entregado mayores antecedentes sobre las razones específicas que motivaron el cambio en la conducción del organismo.

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