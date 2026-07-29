Contraloría suspende de sus funciones a directora Jurídica del Municipio de Valparaíso por incumplir diversos requerimientos

La Contraloría General de la República resolvió aplicar la suspensión de funciones de la directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso; lo anterior, debido al reiterado incumplimiento de su obligación de responder a diversos informes solicitados por la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado.

Esta medida, que rige a contar de este miércoles 29 de julio, se mantendrá vigente hasta la recepción íntegra de los informes requeridos por la Contraloría, período durante el cual la casa edilicia de la Ciudad Puerto deberá suspender el pago total de remuneraciones a dicha funcionaria.

La resolución de la entidad fiscalizadora se fundamenta en el artículo 9 de la Ley N°10.336, que faculta “al Contralor General para requerir directamente datos e informaciones a las autoridades y a cualquier funcionario, y establece que la falta de observancia oportuna de estos requerimientos podrá ser sancionada con multa de hasta quince días de remuneraciones o con la medida de apremio consistente en la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable hasta que se remitan los antecedentes o informes requeridos”.

Asimismo, el órgano reiteró la importancia de cumplir con los mecanismos de reporte establecidos, los que resultan fundamentales para asegurar la transparencia, control y correcta tramitación de los procesos disciplinarios en la administración pública.

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