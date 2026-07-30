Municipalidad de Valparaíso responde a suspensión de directora jurídica y apunta a problemas en notificaciones de Contraloría

Luego que la Contraloría General de la República resolviera suspender de sus funciones a la directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso por el reiterado incumplimiento en la entrega de informes requeridos por el organismo fiscalizador, la casa edilicia porteña entregó su versión de los hechos y aseguró haber ejercido los mecanismos que contempla la normativa para revisar la medida.

A través de una declaración pública, el Municipio de la Ciudad Puerto sostuvo por escrito que respeta las atribuciones de la Contraloría, aunque afirmó que existen antecedentes que, a su juicio, deben ser considerados dentro del proceso.

En ese sentido, indicó que "respetamos plenamente las atribuciones de la Contraloría General de la República y, al mismo tiempo, hemos ejercido los recursos que la propia normativa contempla para que se revisen los antecedentes de este caso".

"Nuestra Dirección Jurídica acredita que parte importante de los requerimientos ya habían sido respondidos o gestionados oportunamente y que, además, existieron problemas en el proceso de notificación, ya que resoluciones relevantes fueron enviadas a una casilla de correo que se encontraba en desuso y cuya modificación había sido informada previamente a la Contraloría", complementaron.

Asimismo, la administración municipal de la comuna porteña aseguró que "nuestra voluntad ha sido permanentemente colaborar con el órgano contralor. De hecho, mantenemos instancias de coordinación, implementamos un sistema interno de seguimiento de requerimientos y seguiremos aportando todos los antecedentes necesarios para que esta situación sea aclarada a la brevedad".

Cabe recordar que la Contraloría General de la República resolvió aplicar la suspensión de funciones de la directora de Asesoría Jurídica debido al reiterado incumplimiento de su obligación de responder diversos informes solicitados por el organismo. La medida comenzó a regir el miércoles 29 de julio y se mantendrá vigente hasta que se recepcionen íntegramente los antecedentes requeridos, período durante el cual la funcionaria permanecerá suspendida sin goce de remuneraciones.

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