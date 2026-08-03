Apertura parcial de avenida Altamirano y desvíos de tránsito marcarán el retorno a clases en el cerro Playa Ancha tras socavón

El retorno a las aulas en el cerro Playa Ancha estará marcado por un complejo escenario vial. El socavón registrado en avenida Altamirano, uno de los principales accesos hacia la zona alta de Valparaíso, obligó a implementar desvíos para la locomoción colectiva y medidas de mitigación, situación que ya comenzó a ser evaluada por la comunidad universitaria de cara al ingreso masivo de estudiantes.

Si bien el inicio oficial de clases para los alumnos está previsto para este miércoles 5, los efectos sobre la movilidad ya son evidentes entre funcionarios y estudiantes que durante los primeros días de la semana han debido desplazarse por el sector.

TRASLADOS MÁS EXTENSOS

Uno de los principales problemas derivados de la contingencia corresponde al aumento en los tiempos de traslado. Debido a que el tránsito por el sector afectado quedó restringido únicamente para vehículos menores, la locomoción colectiva debe utilizar rutas alternativas, como la subida por calle Carampangue y los retornos en el sector de Copec, lo que ha incrementado significativamente la duración de los recorridos.

"Los estudiantes que viajan del interior o de zonas costeras tienen traslados que superan las horas, y nosotros como funcionarios hemos notado que el trayecto ha aumentado al menos 20 minutos más, lo que claramente se reflejará en los primeros bloques de clase", explica Diego Méndez, orientador de la Unidad de Acompañamiento Estudiantil de la Universidad de Playa Ancha (UPLA).

Frente a este escenario, el profesional indicó que la institución aplicará medidas de flexibilidad en el ingreso para enfrentar las dificultades de movilidad. "Se considerará una "flexibilidad en esos primeros bloques para que los estudiantes no tengan problemas con la asistencia", además de mantener coordinaciones con las distintas unidades académicas y direcciones centrales para monitorear los casos más críticos.

Una visión similar plantea la trabajadora de la UPLA, Loreto Morales, quien sostiene que la principal preocupación apunta tanto a los accesos como al escenario que podría generarse una vez que toda la comunidad universitaria retome sus actividades.

"El tema va a ser subir en las tardes, las lluvias, cuando empiece con más complicaciones y más gente, porque todavía no entramos todos", comenta Morales.

Asimismo, destaca las medidas preventivas adoptadas por la casa de estudios: "La universidad tomó los resguardos; los estudiantes parten el miércoles por lo mismo, para que tengan opciones de ubicarse bien, y tenemos flexibilidad en el ingreso".

ANTICIPAN JORNADAS MÁS LARGAS

Para los estudiantes, especialmente quienes se trasladan desde comunas del interior de la región de Valparaíso, como Quilpué y Villa Alemana, la modificación de los recorridos representa un esfuerzo adicional en su rutina diaria.

Camilo Poblete, estudiante de la Universidad de Valparaíso, explica que la mayor congestión se concentra precisamente en las vías utilizadas como desvío.

"La mayor dificultad es que el trayecto ahora se demora unos 10 a 15 minutos más, porque todo el tráfico se concentra por una bajada donde se están desviando las micros".

Considerando que las obras de reparación se extenderían por cerca de seis meses, el estudiante advierte que el impacto será aún mayor para quienes deben recorrer mayores distancias para asistir a clases.

"A los que vienen de lejos se les va a dificultar más porque ya se levantan a las 5 de la mañana, y con el taco va a ser aún más. Sería bueno que el inicio de clases fuera media hora más tarde para compensar esa diferencia de tiempo".

LLAMADO DE LA AUTORIDAD LOCAL

La situación también es seguida de cerca por las autoridades municipales, que monitorean el impacto del socavón en Avenida Altamirano y las medidas implementadas para mantener la conectividad con Playa Ancha durante el inicio del semestre.

En ese contexto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, señaló que esta será una semana clave para los vecinos del sector debido a la apertura parcial de una de las vías de Avenida Altamirano, medida que permitirá el tránsito exclusivo de vehículos menores.

"Una semana crucial para los playanchinos y playanchinas, sobre todo porque la Avenida Altamirano va a iniciar un proceso de apertura parcial de una vía, según lo informado por la Seremi de Transportes, solamente para vehículos menores".

Respecto al funcionamiento de la locomoción colectiva y de los vehículos de mayor tamaño, la jefa comunal explicó que ambos continuarán utilizando rutas alternativas mientras la Seremi de Transportes oficializa los recorridos.

"Tanto camionetas como también el transporte público tienen un desvío que es distinto, que estamos esperando que sea informado oficialmente por la Seremi de Transportes, pero en definitiva lo que va a buscar hacer la mayor cantidad de micros es un recorrido que también involucre las cercanías tanto universitarias como de la Caleta el Membrillo, que hoy día son las más perjudicadas".

Asimismo, Nieto insistió en la necesidad de acelerar la tramitación de un decreto de emergencia del Ministerio de Obras Públicas, señalando que este será determinante para iniciar las obras de mitigación y la reparación definitiva de la avenida.

"Las obras de mitigación y definitivas tienen que entrar por decreto de emergencia del Ministerio de Obras Públicas, que espero prontamente pueda salir porque de eso va a depender cuándo se inician las obras, para que esto sea entendido dentro de la emergencia y no como lo que ha pasado con los otros socavones que hemos tenido, donde nos hemos demorado alrededor de 3 o 4 años en ser reparados".

Con un semestre que comenzará en medio de restricciones viales y desvíos de tránsito, la comunidad universitaria de Playa Ancha enfrentará las primeras semanas evaluando el funcionamiento de las medidas implementadas, mientras espera que la flexibilidad en los horarios contribuya a mitigar los efectos que ha generado la emergencia en avenida Altamirano.

PURANOTICIA