Senapred solicitó evacuar la parte baja de Camino Los Lobos en Laguna Verde por incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) nuevamente solicitó evacuar un sector de la localidad de Laguna Verde en Valparaíso por incendio forestal.

El organismo activó la alerta para la evacuación de la parte baja de Camino Los Lobos.

Senapred llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Cabe recordar que a las 15:09, el Servicio solicitó evacuar el sector Pasaje Los Colihues por emergencia que se desarrolla cercana a sector habitados.

Las llamas de la emergencia que se declaró la tarde de este martes han consumido una superficie aproximada de 0.01 hectáreas.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Bomberos Valparaíso, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Valparaíso por incendio forestal, vigente desde este martes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

(Imagen: @ernestomolina85)

PURANOTICIA