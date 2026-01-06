Declaran Alerta Roja para Valparaíso por incendio forestal en Laguna Verde que se desarrolla cercano a sectores habitados

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Valparaíso por incendio forestal en el la localidad de Laguna Verde.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado "Laguna Verde" se mantiene en combate.

Las llamas de la emergencia que se desarrolla cercana a sectores habitados han consumido una superficie aproximada de 0.01 hectáreas.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Bomberos Valparaíso, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declara Alerta Roja para la comuna de Valparaíso por incendio forestal, vigente desde este martes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Senapred indicó que con esta declaración de Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

El Director Regional de Senapred Valparaíso, Christian Cardemil, indicó sobre el siniestro que "informamos a los vecinos y vecinas de la región de Valparaíso que producto de un incendio que se encuentra activo en el sector de Laguna Verde, en la comuna de Valparaíso, se ha declarado Alerta Roja de carácter comunal".

Agregó que "asimismo, y en base a la información técnica provista por bomberos que se encuentran desplegados en el territorio, se ha determinado la evacuación del sector denominado Los Coihues de Laguna Verde en la comuna de Valparaíso".

"Hacemos un llamado a los vecinos y vecinas que residen en este sector y a quienes se encuentran en los sectores aledaños a que inicien un proceso de evacuación de manera inmediata y ordenada, siguiendo las instrucciones de los respondedores y autoridad que se encuentra en el territorio", continuó.

Finlamente, sostuvo que "mantendremos informado a la comunidad respecto de la evolución de esta y otras emergencias".

Cabe señalar que trabajan en el lugar 3 compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, 6 brigadas, 2 técnicos y 4 aeronaves de Conaf.

(Imagen: @eduvlci)

PURANOTICIA