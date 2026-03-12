La verdadera historia de la licitación de buses para el Gran Valparaíso: modernización quedó en manos de antiguos operadores

Días antes de dejar la administración del Gobierno, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) informó que la Contraloría General de la República dio luz verde a la adjudicación de la primera licitación destinada a renovar un tercio de la flota de buses que operan en la conurbación denominada como Gran Valparaíso.

La entidad que fiscaliza a los órganos del Estado aprobó el proceso licitatorio que derivó en la adjudicación del servicio de alrededor 600 microbuses nuevos para transitar por las calles de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, los cuales quedaron en manos de dos empresas: Consorcio Valparaíso y Viña Bus.

Aunque estos nombres puedan no resultar demasiado familiares (sobre todo el primero) para el público general, una revisión más detallada de quiénes están detrás de estas sociedades permite advertir que se trata, en realidad, de actores ampliamente conocidos en el mundo del transporte público de la región de Valparaíso.

No obstante, ese punto lo abordaremos más adelante. Antes, conviene repasar cómo se desarrolló el proceso de licitación que terminó con la adjudicación de este millonario contrato para renovar parte importante de la flota de microbuses del Gran Valparaíso, la cual deberá estar operando en las calles de las cinco comunas durante el 2027.

Importante es recordar que el objeto de la licitación era proveer de servicios de transporte al Gran Valparaíso, mediante la contratación de las Unidades de Servicios (US) 01 y 02, para la adscripción al servicio de transporte público urbano, con buses eléctricos y diésel, en el Perímetro de Exclusión de las cinco comunas de la conurbación.

Por un lado, la US 01 contará con servicios inicialmente comprendidos en los actuales recorridos 103, 105, 108, 110, 111, 112, 113, 302, 303, 310, 311, 105D, 111D, 113D, N01, N02, N04, N05, N06, N07, N08 y N10. En tanto, la US 02 abarcará los recorridos 309, 402, 406, 601, 602, 608, 609, 901, 902, 614, 615, 616, 617, 413, N11, N12 y N13.

Así es como a comienzos de este año se conoció que seis empresas buscaban operar el nuevo sistema de transporte público del Gran Valparaíso, cuyas 21 ofertas económicas fueron abiertas el 15 de enero. Tras ello, una comisión procedió a realizar la evaluación económica del proceso licitatorio, considerando las nueve ofertas presentadas para la Unidad de Servicio 01 y las doce para la US 02.

Luego de la evaluación económica, la comisión determinó las ofertas que correspondiera adjudicar, de acuerdo con el puntaje económico obtenido de cada oferta. Así es como en función de los puntajes económicos indicados, para la Unidad de Servicios 01 propuso que la oferta se adjudique a Consorcio Valparaíso, mientras que para el caso de la Unidad de Servicios 02 se propuso adjudicar la oferta de Viña Bus S.A..

Así, el valor económico de la oferta presentada por Consorcio Valparaíso ascendió a 2.558 millones de pesos ($2.558.865.507,35) para la US 01; mientras que la oferta de Viña Bus fue de 2.616 millones de pesos ($2.616.723.549,95) para la US 02. Tras analizar el proceso, la Contraloría General de la República firmó el decreto que adjudica las unidades de servicios 01 y 02 del Gran Valparaíso a las empresas sugeridas.

Una vez conocidos los detalles del proceso que derivaron en el visto bueno de la Contraloría a las dos empresas mejor evaluadas en la licitación, ahora resta conocer quiénes están detrás de las firmas que tendrán a su cargo los 600 nuevos microbuses que recorrerán las calles de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana.

Al revisar las actas del proceso de licitación, se pudo comprobar que Consorcio Valparaíso está conformado por la empresa de transporte de pasajeros Top Tur S.A. y por la colombiana BRTPlus S.A.S.. La primera actualmente opera seis líneas: 701, 702, 703, 704, 705, 706, contando con más de 140 máquinas. La segunda, en tanto, es una firma internacional especializada en la operación y provisión de sistemas de transporte masivo, particularmente enfocada en la tecnología de buses eléctricos.

En cuanto a la situación de Viña Bus S.A., se trata de una de las principales empresas de transporte público de pasajeros en el Gran Valparaíso, con operaciones en gran parte de Viña del Mar, pero también en Valparaíso. Actualmente posee 11 líneas (201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, 210, 212, 213 y 214) y más de 340 máquinas a disposición. La compañía es controlada por Reinaldo Sánchez, reconocido empresario microbusero, expresidente de la ANFP y actual propietario del club Santiago Wanderers.

Como se puede ver, la tan esperada renovación del primer tercio de la flota de microbuses que operará en el Gran Valparaíso a contar de los próximos años quedará finalmente en manos de dos viejos conocidos del rubro del transporte público en la zona. Tanto Consorcio Valparaíso como Viña Bus tendrán a su cargo un total de 39 servicios, marcando el inicio de un proceso que busca modernizar el sistema y comenzar a mejorar, de una vez por todas, la calidad del transporte en el área metropolitana.

Cabe hacer presente que de los 600 nuevos buses que llegarán, 225 serán eléctricos y los restantes diésel de alto estándar. Todos tendrán sello RED, al igual que los que operan exitosamente en la región Metropolitana, es decir, con accesibilidad universal, aire acondicionado, cargadores USB, wifi y cámaras de seguridad, entre otros.

Finalmente, cabe señalar que este proceso de modernización también contempla la incorporación de un sistema de pago digital para las tarifas, mejoras en las frecuencias de los recorridos, ampliación de los horarios de funcionamiento y la implementación de servicios nocturnos para aumentar la cobertura del transporte en la conurbación. Asimismo, el plan incluye la construcción de nuevos terminales y el fortalecimiento de la infraestructura vinculada al sistema, con el propósito de respaldar la expansión de la red y facilitar la operación de los futuros servicios.

PURANOTICIA