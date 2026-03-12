Jorge Brito inició su último ciclo parlamentario con crudo mea culpa por la reconstrucción y fin del CAE: "Terminamos remando solos"

En el marco de su primer día como diputado en su tercer período legislativo, el parlamentario del Frente Amplio (FA) por el Distrito 7, Jorge Brito Hasbún, abordó los desafíos que enfrenta la región de Valparaíso y el rol que asumirá desde la oposición frente al nuevo Gobierno.

En conversación con Puranoticia Matinal, el legislador de oposición señaló que inicia este nuevo ciclo con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo regional, destacando además que será su último período en el Congreso.

“Es mi primer día como diputado en este nuevo período y último, en el cual espero poder contribuir al desarrollo de nuestra región de Valparaíso y con eso al desarrollo de Chile”, afirmó.

Durante la entrevista, Brito también reflexionó sobre su experiencia parlamentaria y el sello que ha intentado imprimir a su trabajo legislativo.

“Cuando uno sale diputado nadie te dice cómo se hace todo. Cada uno lo va impregnando de su sello, de su voluntad, de su ánimo, de su energía. En mi caso, en todos estos años tenemos un 100% de asistencia”, sostuvo.

El congresista destacó especialmente su labor en la Comisión de Pesca, donde se impulsaron cambios legislativos tras los casos de corrupción que marcaron al sector. “Fuimos testigos de la primera ley que terminó con diputados y senadores en la cárcel por corrupción, pues no nos quedamos en la denuncia. Fuimos a construir una ley justa y transparente recorriendo las caletas desde Arica a Puerto Aysén”, señaló.

LIDERAZGOS REGIONALES

En su análisis de la realidad regional, Brito valoró el rol que —a su juicio— han tenido los actuales liderazgos municipales en la zona, destacando el trabajo de las alcaldesas de Valparaíso y Viña del Mar.

“Quienes habitamos Valparaíso sabemos que nuestra alcaldesa Camila Nieto le está dando un impulso a la comuna, como se desea hace muchos años”, indicó, agregando que en Viña del Mar la alcaldesa Macarena Ripamonti también ha demostrado capacidad de trabajo y articulación. “Son liderazgos capaces de articularse sin sesgos políticos para buscar la prosperidad de nuestras comunas”, sostuvo.

El parlamentario planteó que el desafío es transformar a la región en un modelo de desarrollo. “Si bien no podemos arreglar el mundo ni quizás todo el país, sí podemos hacer de la región de Valparaíso un modelo de región para vivir”, expresó.

INVERSIÓN Y PROYECTOS PENDIENTES

En materia de infraestructura y desarrollo, Brito insistió en la necesidad de concretar proyectos largamente anunciados para la región. Entre ellos mencionó la extensión del Metrotren hacia el interior.

“La extensión del metrotren hasta La Calera, La Cruz y Quillota es casi como el cuento de Pedrito y el lobo: que ahí viene, que ahí viene, y la verdad es que nunca llega”, comentó.

Sin embargo, destacó que ya existe financiamiento aprobado para avanzar en la iniciativa. “Logramos la aprobación de más de 600 millones de dólares para esta extensión de la vía férrea, que tiene que ser vista como una política de Estado”, afirmó.

En ese contexto, advirtió que hay inversiones que no deberían detenerse pese al cambio de Gobierno. “Hay inversiones que no se pueden detener, como la extensión del metro, el Parque Barón, los proyectos de expansión portuaria y el Plan de Emergencia Habitacional”, sostuvo.

RECONSTRUCCIÓN

Uno de los temas más críticos abordados en la entrevista fue el proceso de reconstrucción tras el megaincendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Brito aseguró que, pese al compromiso de algunas autoridades, la gestión general fue deficiente. “Hubo un diseño de gestión de crisis desastroso y un diseño de la reconstrucción desastroso. Cuando no hay mando ni conducción, la verdad es que no se concreta”, afirmó.

El parlamentario relató además su vínculo con dirigentes del sector afectados por la tragedia, recordando a víctimas del siniestro. “Esto nos cambió la vida en muchos ámbitos. Yo trabajaba en el sector antes del megaincendio con dirigentes como la señora Gladys Pradena, que falleció en la puerta del parque que tanto cuidó”, señaló.

Asimismo, criticó que la coordinación del proceso se realizara desde la capital. “Esto fue diseñado desde Santiago. Teníamos un gerente de reconstrucción con oficina en Santiago que tarde, mal y nunca estaba donde había que reconstruir”, cuestionó.

PROMESAS INCUMPLIDAS Y DESAFÍOS POLÍTICOS

El diputado también se refirió al incumplimiento de una de las principales promesas del Gobierno saliente: el fin del Crédito con Aval del Estado (CAE).

“Nosotros fuimos de los más insistentes en que esto se lograra, pero en el Congreso siempre hubo sectores que no querían y otros que nunca se entusiasmaron con la idea”, explicó.

Según el legislador, la falta de apoyo político terminó frustrando el avance de la iniciativa. “Terminamos remando prácticamente solos y fue imposible concretarlo”, lamentó.

En esa línea, Brito planteó que el país necesita avanzar hacia soluciones de largo plazo y dejar atrás problemas que se arrastran por años.

“El país necesita resolver problemas que venimos acarreando hace rato para también atender los problemas de futuro. ¿Cuándo vamos a dejar de vivir en la urgencia del pasado y vamos a tener alguna visión de futuro?”, concluyó.

NO RETROCEDER A LAS REFORMAS

Estas declaraciones se suman a lo planteado por el parlamentario el día anterior durante la ceremonia de cambio de mando presidencial en el Congreso Nacional, donde emplazó al nuevo Gobierno a mantener avances en materias sociales y de descentralización.

En esa oportunidad, Brito sostuvo que “hay procesos que no se pueden detener” y llamó a continuar fortaleciendo políticas que impulsen el desarrollo regional.

Asimismo, pidió rapidez en el nombramiento de autoridades regionales, señalando que “las comunidades y la gestión pública no pueden pagar el costo del cambio de Gobierno”, especialmente frente a desafíos urgentes como la crisis del Hospital Van Buren y los procesos de traspaso en los servicios locales de salud.

