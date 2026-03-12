Encendida disputa por la vocería regional: los dos perfiles en evaluación para quedarse con la Seremi de Gobierno en Valparaíso

Una vez instalado el nivel central de la administración del Presidente Kast, la atención se ha trasladado hacia las regiones, donde en el caso de Valparaíso aún resta completar parte fundamental de la estructura de autoridades que acompañarán al delegado presidencial regional, Manuel Millones. En ese escenario, distintos actores políticos han intensificado gestiones para acelerar la conformación del gabinete local.

Una de las posiciones más observadas dentro de ese proceso es la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Gobierno, considerada cartera estratégica por su rol como portavoz de las políticas del Ejecutivo. En Valparaíso, dos perfiles han comenzado a surgir como posibles opciones para asumir la vocería: la periodista y analista política María José Arredondo y la también periodista y exseremi Rosario Pérez.

Ambas provienen del mundo de las comunicaciones, aunque representan trayectorias y estilos distintos de entender la relación entre política, gestión pública y ciudadanía.

Por un lado, María José Arredondo aparece como un perfil independiente y técnico. La periodista cuenta con especialización en análisis de datos y cursó estudios en big data y políticas públicas en la U. Adolfo Ibáñez, además de poseer un magíster en comunicación política en España. Su carrera se ha desarrollado en el ámbito del análisis político, la investigación de opinión pública y la gestión estratégica de información.

Durante varios años trabajó en la empresa británica BNAmericas como gerente de estudios y estadísticas, experiencia que marcó su enfoque profesional con estándares de rendición de cuentas, transparencia y cultura de trabajo corporativa. Posteriormente participó en proyectos en medios de comunicación vinculados al uso de datos y fue parte del equipo fundador de la encuesta Signos y de la consultora ElectoraLab, desde donde ha desarrollado estudios cualitativos y cuantitativos aplicados a procesos políticos y gestión institucional, con especial foco en la región de Valparaíso.

Este conocimiento de la opinión pública podría resultar relevante para la Seremía de Gobierno, cuyo rol no se limita a la administración del fondo de medios, sino también al uso estratégico de estudios de percepción ciudadana con el objetivo de fortalecer la relación entre el Estado y los territorios.

Personas que conocen su trayectoria destacan su carácter transversal. Sin militancia partidaria ni padrinazgos políticos, Arredondo mantiene vínculos profesionales con distintos sectores de la derecha, así como con actores del Socialismo Democrático, además de autoridades, gremios y municipios de la región. En paralelo, ha desarrollado trabajo académico en periodismo de datos y análisis electoral, además de asesorías en manejo de crisis institucionales, como en el caso de la Reforma Registral.

También ha participado en iniciativas vinculadas a la protección de la niñez y a la investigación internacional sobre tráfico de menores, lo que generó cercanía con algunos diputados que hoy están impulsado su nombre para el cargo regional. Actualmente ha dictado conferencias de comunicación política en la Fundación para el Progreso, instancia donde coincidió con la actual ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, quien eventualmente podría convertirse en su jefa directa.

El segundo nombre que aparece en la discusión es el de la también periodista de profesión, Rosario Pérez Izquierdo, cuyo perfil se inscribe con mayor claridad dentro de la trayectoria tradicional de la política institucional. Su carrera ha estado ligada durante décadas a estructuras partidarias y parlamentarias.

Desde fines de los años '90 se desempeñó como jefa de prensa vinculada a la Unión Demócrata Independiente (UDI). Posteriormente trabajó durante 16 años en el Senado coordinando labores de comunicaciones y más adelante asumió como Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, entre 2018 y 2022.

En el plano político, Pérez ha mantenido cercanía con el senador Manuel José Ossandón. Además, fue pareja de Francisco Avello, principal asesor del diputado Luis Pardo. Su trayectoria refleja una figura formada al alero de liderazgos políticos tradicionales y de la lógica interna del aparato partidario.

Las diferencias entre ambas candidatas reflejan también dos modelos de gestión pública: mientras Pérez representa la continuidad de una generación de cuadros políticos formados dentro de los partidos y del Congreso, Arredondo encarna un perfil más vinculado a la investigación aplicada, el análisis de datos y una relación más externa con el sistema político de operadores locales.

En un contexto en que parte del electorado ha manifestado distancia con la denominada clase política, algunos observadores consideran que la discusión sobre el nombramiento no se limita a la experiencia administrativa. También involucra la señal que el Ejecutivo busca entregar respecto del tipo de liderazgo que quiere proyectar en la región: continuidad de cuadros políticos tradicionales o apertura a perfiles con enfoque técnico y territorial. La palabra final la tiene el Presidente José Antonio Kast...

