Senapred activa la mensajería SAE y solicita evacuar el sector Villa La Alborada en San Antonio por incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Villa La Alborada en la comuna de San Antonio, por incendio forestal.

Para reforzar la evacuación por parte de los organismos técnicos en terreno, el organismo activó la mensajería SAE.

Senapred hizo un llamado a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Además, mencionó que "durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

Cabe recordar que minutos antes, el organismo solicitó evacuar los sectores Valle Abajo Cuncumén y Quebrada La Iglesia por la emergencia.

Hasta el momento, el incendio forestal ha consumido una superficie aproximada de 5 hectáreas.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de San Antonio por incendio forestal, vigente desde este martes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

(Imagen: @ImpactoNoticiGT)

PURANOTICIA