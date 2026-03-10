En prisión preventiva quedó sujeto acusado de perpetrar brutal homicidio en Valparaíso

En un rápido y eficaz procedimiento investigativo, personal del OS9 de Carabineros Valparaíso detuvo a un hombre por el delito de homicidio.

El hecho aconteció el sábado 7 de marzo en la plaza Cívica de la Ciudad Puerto, cuando un hombre –a raíz de diversos golpes contundentes por parte de un desconocido– perdió la vida en el Hospital Carlos van Buren.

Por lo anterior, el personal especializado realizó una serie de diligencias –incluyendo vigilancia discreta y seguimiento– que permitieron dar con la identidad del autor.

Ya identificado y ubicado, el Ministerio Público gestionó al día siguiente y de manera inmediata una orden de detención en contra de J.L.V.G, de 46 años.

Así fue como se procedió a la captura del «Guatón Hernia», quien fue puesto a disposición del tribunal porteño, que lo dejó sujeto a la medida de prisión preventiva.

