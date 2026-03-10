Declaran Alerta Roja para San Antonio por incendio forestal en sector de Cuncumén: 5 hectáreas han sido consumidas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de San Antonio por incendio forestal en el sector de Cuncumén.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), se indica que el siniestro denominado "Quebrada Cementerio" se mantiene en "trayecto".

Hasta el momento, la emergencia ha consumido una superficie aproximada de 5 hectáreas.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de San Antonio por incendio forestal, vigente desde este martes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Senapred dio a conocer que con la declaración de Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

Trabajan en el lugar de la emergencia: Cuerpo de Bomberos de San Antonio y Santo Domingo. 5 brigadas, 2 técnicos, 4 aviones, 1 helicóptero, 1 camión aljibe y 1 maquinaria pesada de Conaf.

