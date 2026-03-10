440 personas fueron detenidas en 30 mil patrullajes realizados durante el verano en Viña: decomisos superaron las 36 mil especies

La Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Viña del Mar suma 28.172 patrullajes motorizados y 2.104 patrullajes de infantería desde el inicio del verano al 28 de febrero, logrando la detención de 440 personas en flagrancia y el decomiso de 36.346 especies en los 324 operativos realizados contra el comercio ilegal.

Los resultados se enmarcan en el refuerzo de la labor en la ciudad, a través del Plan Verano 2025-2026, logrando una intervención integral del territorio comunal.

La alcaldesa Macarena Ripamonti informó que “durante todos los meses de la época estival, nuestros equipos desarrollaron un trabajo integral para resguardar a vecinos y visitantes, combatir la delincuencia y dar una señal clara: en Viña del Mar se toman acciones concretas todos los días para que las personas disfruten la ciudad con tranquilidad”.

La jefa comunal destacó que “los buenos resultados que hemos obtenido, y que podremos confirmar plenamente con el balance final que cerramos pronto, tras una temporada marcada por múltiples eventos y actividades que nuevamente nos posicionaron como la Capital Turística de Chile con gran número de desarrollo económico local, son un incentivo para no detenernos y seguir mejorando”.

La autoridad señaló que “sabemos que aún queda mucho por hacer, pero también tenemos claro que existe un camino: el de la colaboración entre el municipio, carabineros y las policías, con una labor rigurosa, coordinada y permanente para seguir cuidando a nuestra comuna”.

Así, mediante un esfuerzo operativo sin precedentes en estrecha coordinación con Carabineros, Armada y PDI, se logró una presencia preventiva, patrullaje y respuesta inmediata para afrontar el incremento de población flotante, registrando un total de 28.172 patrullajes motorizados y 2.104 patrullajes de infantería con foco en barrios residenciales, comerciales y turísticos, borde costero y cerros.

Dentro de dicho despliegue operativo destacan 1.855 patrullajes mixtos (OS-14) que se realizaron con Carabineros.

El resultado de la labor de los inspectores de Seguridad Pública municipal fue la detención de 440 personas por robos, hurtos, contrabando, delitos sexuales, desórdenes e incivilidades y por portar elementos para cometer delitos.

BASE POLICIAL BORDE COSTERO

En cuanto a la inédita Base Operativa Policial instalada en Av. Perú y que el Municipio de Viña del Mar gestionó para reforzar la seguridad en el borde costero - con cerca de 30 funcionarios policiales y municipales por jornada- su labor permitió aumentar los canales de denuncia y atender 6.614 denuncias y consultas de todo tipo vía WhatsApp, entre el 30 de diciembre y el 28 de febrero, lo que es coherente con el aumento de la población flotante.

El dispositivo de seguridad también concretó 509 entrevistas preventivas y 479 derivaciones, e ingresaron 46 denuncias al Tótem Carabineros, mejorando drásticamente los tiempos de respuesta en la principal zona turística de la comuna.

En cuanto al control territorial durante el período estival, los equipos municipales ejecutaron 324 operativos de control del comercio ilegal, logrando el decomiso de 36.346 especies, incluyendo el retiro de 122 puestos de cocinería informal y 62 de venta ilegal de alcohol.

A ello se suman 143 operativos conjuntos de alto impacto, derivando en 11 clausuras de locales nocturnos, 3 sumarios sanitarios y 3.911 infracciones de tránsito y ordenanzas municipales.

Por su parte, la unidad de Recuperación de Espacios Públicos (UREP) concretó 2.142 intervenciones, que incluyeron 1.313 retiros de rucos y carpas. Esto permitió el despeje de 116 toneladas de residuos y abordar de manera integral a 1.199 personas mediante orientación social.

EVENTOS MASIVOS

En otra línea de acción, el Municipio de Viña del Mar desplegó a sus equipos de Seguridad Pública para garantizar el orden en actividades de alta y mediana convocatoria.

En total se cubrieron 904 actividades y eventos (739 diurnos y 155 vespertinos/nocturnos) y se desplegaron 3.247 vigilancias especiales en recintos estratégicos como la Quinta Vergara, Palacio Rioja, Teatro Municipal y Sporting Club.

Para esta labor se contó con aerovigilancia a través de drones que cubrieron más de 184 sectores, lo que permitió prestar apoyo visual a 52 procedimientos de seguridad con 25 detenidos.

A nivel comunal también se realizó un trabajo preventivo con perspectiva de riesgo gracias al sistema de detección ultra temprana con cámaras IA (SENSENET), que identificó oportunamente 11 incendios estructurales y 8 de características forestales, previniendo su propagación.

Finalmente, el equipo de Primera Respuesta en Salud (PRI-SAMU) municipal, brindó 182 atenciones de urgencia en la vía pública -caídas, accidentes de tránsito y urgencias médicas generales-, la mayoría en el plan de Viña del Mar, consolidándose como un apoyo vital a la espera de las unidades de emergencia.

PURANOTICIA