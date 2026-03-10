Solicitan evacuar los sectores Valle Abajo Cuncumén y Quebrada La Iglesia en San Antonio por incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores Valle Abajo Cuncumén y Quebrada La Iglesia en la comuna de San Antonio, por incendio forestal.

El organismo activó la mensajería SAE y llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Además, mencionó que durante la evacuación, "no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

Por su parte, el director regional de Senapred Valparaíso, Christian Cardemil, informó que se decidió declarar Alerta Roja para San Antonio.

"En base a la información técnica provista por la Corporación Nacional Forestal, se ha determinado declarar Alerta Roja de carácter comunal para la comuna de San Antonio, producto de un incendio forestal que se encuentra activo en la localidad denominada Cuncumén", indicó.

Asimismo, agregó, que en base al análisis técnico, "se ha decidido iniciar un proceso de evacuación desde los sectores denominados Bahía Bajo y Quebrada La Iglesia de dicha localidad".

El funcionario hizo un llamado "a quienes se encuentren en dichos sectores a que inicien un proceso de evacuación de manera inmediata y ordenada, siguiendo las instrucciones de los respondedores que se encuentran en el territorio".

"Cabe relevar que este proceso de evacuación ha sido reforzado a través de mensajería SAE a los teléfonos celulares", finalizó.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA