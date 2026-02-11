Senapred activa la alerta SAE y solicita evacuar el sector Alto El Pucalán de Puchuncaví por incendio forestal

Click acá para ir directamente al contenido
El siniestro denominado "La Estancilla" se mantiene en "combate" y ha consumido una superficie de 40 hectáreas.

Miércoles 11 de febrero de 2026 18:11
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Alto El Pucalán en la comuna de Puchuncaví por incendio forestal.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, el organismo activó la mensajería SAE.

LEER TAMBIÉN: Declaran Alerta Roja para Puchuncaví por incendio forestal cercano a sectores poblados

Senapred llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Cabe señalar que el siniestro denominado "La Estancilla" se mantiene en "combate" y ha consumido una superficie de 40 hectáreas.

No se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas por la emergencia que se registra en la comuna de Puchuncaví.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred mantiene la Alerta Roja para la comuna de Puchuncaví por incendio forestal, que se encuentra vigente desde este miércoles 11 de febrero.

(Imagen: @philippejunes)

