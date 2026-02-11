Declaran Alerta Roja para Puchuncaví por incendio forestal cercano a sectores poblados

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Puchuncaví por incendio forestal.

El siniestro denominado "La Estancilla" se mantiene en "trayecto" y ha consumido una superficie aproximada de 0.001 hectáreas, indica Senapred. Sin embargo, según informa la Corporación Nacional Forestal (Conaf), las llamas han afectado a 7 hectáreas.

Senapred dio a conocer que la emergencia se encuentra cercana a sectores poblados.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Puchuncaví por incendio forestal, vigente desde este miércoles y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Con la declaración de Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

(Imagen: @philippejunes)

PURANOTICIA