Diputado Cuello inicia nuevo período legislativo defendiendo avances sociales y criticando quiebre de pacto en la Cámara

Con el inicio de un nuevo período legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado Luis Cuello (PC) señaló que su trabajo parlamentario estará centrado en la defensa de los avances sociales alcanzados en los últimos años, así como en la fiscalización y en exigir el cumplimiento de compromisos del Estado con la Región de Valparaíso.

El parlamentario comenzó su intervención destacando el inicio de este nuevo ciclo, aunque marcando distancia con lo ocurrido en la conformación de la Mesa de la Cámara, tras el incumplimiento de un pacto administrativo previamente acordado entre sectores políticos.

“Partimos estos cuatro años de período legislativo con mucho entusiasmo. Hoy día, sin embargo, hemos vivido un momento un tanto ingrato, toda vez que habíamos alcanzado un pacto administrativo y, dado que hubo parlamentarios que prefirieron un negocio individual, dañando la honorabilidad del Congreso, esto no se cumplió”, señaló.

Pese a lo ocurrido, Cuello sostuvo que el nuevo período parlamentario presenta múltiples desafíos, especialmente en la defensa de políticas sociales impulsadas en los últimos años y en el rol fiscalizador del Congreso.

“Hay muchas tareas por delante. Por supuesto, defender los avances sociales obtenidos durante el gobierno del presidente Boric, fiscalizar y también estar abiertos al diálogo con el nuevo gobierno cuando existan compromisos y proyectos que beneficien a la comunidad”, afirmó.

El diputado también puso énfasis en la necesidad de dar continuidad a los compromisos del Estado con la Región de Valparaíso, particularmente en áreas como la educación pública, los derechos laborales y el desarrollo de las ciudades puerto.

“En Valparaíso hay compromisos que son compromisos del Estado y que deben tener continuidad en el tiempo. Espero poder dialogar con las nuevas autoridades y también estar siempre acompañado del movimiento social para exigir que se cumplan esas deudas del Estado con la educación pública, con los trabajadores y con las ciudades puerto”, concluyó.

