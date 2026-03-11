Karol Cariola asume como Senadora por Valparaíso prometiendo una “oposición responsable” al Gobierno de Kast

En el marco del cambio de mando presidencial y del inicio de un nuevo periodo legislativo, la senadora Karol Cariola juró este miércoles como representante de la región de Valparaíso en el Senado, tras haber sido electa con la primera mayoría nacional.

Tras asumir el cargo, la parlamentaria destacó que su principal objetivo será representar las demandas de la región y enfrentar los problemas más urgentes que afectan a sus habitantes.

“Asumo como senadora de la región de Valparaíso con la misma convicción y fuerza. Venimos a representar los intereses de una región que enfrenta grandes dificultades en materia de salud, infraestructura, seguridad, vivienda y también en relación con los procesos de reconstrucción que siguen retrasados. En esos temas pretendemos ser incidentes con el próximo gobierno”, señaló.

En esa línea, Cariola afirmó que ejercerá una oposición responsable, dispuesta a apoyar iniciativas que beneficien al país.

“Vamos a ser oposición, pero todas aquellas cosas que beneficien a nuestra gente las vamos a respaldar. No pretendo ser una oposición que le niegue la sal y el agua al gobierno por el hecho de tener posiciones políticas distintas. Si a los gobiernos les va bien, a Chile también le va bien”, sostuvo.

No obstante, advirtió que su rol también será defender los avances sociales alcanzados en los últimos años. “Vamos a ser contribuyentes en todo lo que mejore la vida de nuestra gente, pero si el foco está puesto en retroceder en derechos laborales, en derechos de las mujeres o de nuestros niños y niñas, por supuesto que vamos a ser una oposición clara y firme”, afirmó.

PRIORIDADES PARA LA REGIÓN

Entre las principales urgencias de la región de Valparaíso, la senadora destacó la necesidad de acelerar los procesos de reconstrucción tras los incendios y fortalecer la inversión pública.

“Hay que agilizar los procesos de reconstrucción. El informe de la Contraloría ha entregado nuevos antecedentes sobre errores que se cometieron, y lo importante es subsanarlos para acelerar este proceso e inyectar mayores recursos”, indicó.

Asimismo, subrayó la importancia de avanzar en conectividad y transporte público para el Gran Valparaíso, tras la reciente toma de razón de la licitación del sistema.

“Recientemente se tomó razón en la Contraloría de la licitación del transporte público para el Gran Valparaíso, lo que es una buena noticia. Ahora corresponde fiscalizar su implementación, porque el transporte es una necesidad urgente para nuestra región”, explicó.

Otro de los focos de su trabajo legislativo será el fortalecimiento de la salud pública. “La salud pública en nuestra región hoy no está dando el ancho frente a lo que requieren nuestros vecinos y vecinas. Como matrona y profesional de la salud, quiero jugar un papel activo en impulsar el fortalecimiento del sistema público y mejorar aquellas áreas que han sido deficientes”, señaló.

PREOCUPACIÓN POR ANUNCIOS DEL GOBIERNO

Consultada por los primeros anuncios del nuevo gobierno, Cariola expresó preocupación ante posibles retrocesos en materia laboral, especialmente respecto de la implementación de la Ley de 40 horas.

“Lamento que a pocas horas de haber asumido el presidente Kast ya se estén relativizando compromisos que él mismo hizo frente al país. Se comprometió a no retroceder en las 40 horas laborales, que fue un logro transversal construido durante años de discusión legislativa”, sostuvo.

En esa línea, llamó al Ejecutivo a cumplir ese compromiso. “Espero que el Presidente cumpla su palabra y no se relativice la implementación de las 40 horas, que es una de las medidas laborales más importantes aprobadas en el último tiempo”, indicó.

La senadora también manifestó inquietud frente a los anuncios de recorte del gasto público, especialmente por su impacto en la región.

“Desde la región de Valparaíso estamos especialmente preocupados por la posibilidad de reducir el gasto público, porque aquí tenemos grandes déficits en vivienda, reconstrucción y salud. Disminuir recursos en estas áreas impacta directamente en la calidad de vida de las personas”, advirtió.

DIÁLOGO EN EL CONGRESO

Finalmente, Cariola se refirió al escenario político en el Congreso y a la necesidad de mantener el diálogo entre las fuerzas opositoras.

“Los acuerdos administrativos en el Congreso son coyunturales y pueden cambiar. Lo importante es mantener abiertas las puertas al diálogo y resguardar la diversidad de representación en las comisiones, porque eso garantiza mejores procesos legislativos y más democracia”, afirmó.

“Queremos que al gobierno le vaya bien y vamos a contribuir en todo lo que signifique avances para nuestra gente, pero también estaremos atentos a cualquier retroceso en derechos que el país ha conquistado”, concluyó.

PURANOTICIA