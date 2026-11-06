Senadora Flores califica como "una buena noticia para San Antonio" el fin del paro de camioneros independientes

La senadora Camila Flores celebró el fin del paro de camioneros independientes en San Antonio.

La movilización llegó a su fin luego que la Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio (Agreporsai) firmara su acuerdo a la propuesta presentada para buscar una salida al conflicto antes del inicio de la temporada de frutas, situación que mantenía preocupado al Gobierno.

La parlamentaria indicó que "es una buena noticia para San Antonio que se haya logrado un acuerdo para terminar con el paro en los camioneros independientes, con mejores tarifas y un mecanismo de reajuste que considere el costo del diésel".

Añadió que "las gestiones del Gobierno permitieron acercar posiciones, y ahora las empresas tienen que cumplir lo comprometido. Los pequeños camioneros no pueden seguir poniendo la plata, asumiendo todos los riesgos y viendo cómo sus ingresos se los comen el combustible y los peajes".

"Como presidenta de la Comisión de Transportes, tengo claro que no podemos esperar otra paralización para hacernos cargo de estos problemas. Por eso presentamos un proyecto para que la tarifa por kilómetro quede acordada por escrito antes del viaje, las facturas se paguen en un máximo de 30 días y se compensen las esperas superiores a dos horas cuando sean responsabilidad de quien contrata o del recinto que este designa", complementó.

Finalmente, la senadora Camila Flores manifestó que, "basta de que el pequeño camionero termine financiando a empresas mucho más grandes. Si cumple con llevar la carga, lo mínimo es que le respeten el precio y le paguen a tiempo".

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