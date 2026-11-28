Un millonario robo quedó al descubierto durante este sábado 28 de noviembre en dependencias de la sucursal del Banco ServiEstado, ubicada en calle Carrera, en la comuna de La Calera, región de Valparaíso.

De acuerdo con la información entregada por el comisario Robinson Núñez Cuevas, jefe subrogante de la Brigada Investigadora de Robos Concón de la Policía de Investigaciones (PDI), el hecho se habría registrado alrededor de la 01:00 de la madrugada de este sábado, cuando sujetos desconocidos ingresaron al establecimiento mediante un forado realizado desde un inmueble colindante.

Una vez en el interior del recinto, los individuos habrían sustraído dinero en efectivo y otras especies, cuyo avalúo preliminar alcanza los 300 millones de pesos.

El oficial policial señaló que, hasta el momento, se desconoce la cantidad de personas que habrían participado en el ilícito.

Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada Investigadora de Robos Concón se encuentran desarrollando diversas diligencias investigativas destinadas a establecer la dinámica de los hechos, reunir antecedentes e identificar a los responsables del millonario robo.

La investigación continúa en desarrollo y el monto sustraído deberá ser confirmado conforme avancen las diligencias policiales.

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