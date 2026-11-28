Momentos de terror vivió una familia en el cerro Las Cañas de Valparaíso, quienes fueron intimidados por cinco sujetos armados que entraron a robar su vivienda durante la madrugada de este viernes.

La banda violó el acceso principal del domicilio, donde se encontraba una mujer con 37 semanas de embarazo junto a su hijo de tan solo 5 años, desde donde huyeron con especies avaluadas en 3 millones de pesos, según consignó La Estrella de Valparaíso.

Ahora, la PDI se encuentra trabajando en el análisis de cámaras de vigilancia y en la evidencia balística hallada en el inmueble para dar con el paradero de los sujetos.

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