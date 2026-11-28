Cinco sujetos entraron a la fuerza a la vivienda ubicada en el cerro Las Cañas. Ahora, la PDI se encuentra trabajando en el análisis de cámaras de vigilancia y en la evidencia balística hallada en el inmueble para dar con el paradero de los sujetos.
Momentos de terror vivió una familia en el cerro Las Cañas de Valparaíso, quienes fueron intimidados por cinco sujetos armados que entraron a robar su vivienda durante la madrugada de este viernes.
La banda violó el acceso principal del domicilio, donde se encontraba una mujer con 37 semanas de embarazo junto a su hijo de tan solo 5 años, desde donde huyeron con especies avaluadas en 3 millones de pesos, según consignó La Estrella de Valparaíso.
Ahora, la PDI se encuentra trabajando en el análisis de cámaras de vigilancia y en la evidencia balística hallada en el inmueble para dar con el paradero de los sujetos.
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