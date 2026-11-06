Camioneros independientes logran acuerdo y ponen fin a la paralización en San Antonio

El paro de los transportistas de San Antonio llegó a su fin luego que la Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio (Agreporsai) firmara su acuerdo a la propuesta presentada para buscar una salida al conflicto antes del inicio de la temporada de frutas, situación que mantenía preocupado al Gobierno.

La decisión fue comunicada tras el análisis del planteamiento por parte de las bases del gremio, que mantenían la movilización desde el pasado 28 de octubre, en demanda de mejores condiciones para el transporte de carga y tarifas que permitieran enfrentar el aumento de sus costos operacionales.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, señaló a Puranoticia.cl que "la importancia de la colaboración es resolver un problema entre privados pero con consecuencias públicas complejas, como la exportación. Eventualmente pudieron plegarse los portuarios, lo que nos hubiera generado un conflicto adicional de parar los puertos en plena exportación de frutas".

A ello agregó que "el rol que ejercimos ahí con la delegada y el subsecretario de Economía creo que fue de garante en un acuerdo entre privados, con un conflicto político y social que pudiera haber derivado en otras consecuencias y haber terminado en hacer uso de la fuerza porque claramente estábamos en el límite de las exportaciones, que parten la próxima semana, y en el límite de un estado de derecho que respetar. Si no, hubiéramos tenido que ir a desbloquear y eso hubiera significado un conflicto complejo, con grúas y con detención de camioneros".

La paralización había generado una serie de complicaciones en el funcionamiento de los depósitos extraportuarios de la comuna de San Antonio, con camiones apostados en sus accesos y preocupación por los efectos que el conflicto podía tener sobre la actividad logística y el movimiento de mercancías.

De hecho, dos buques que iban a recalar en el puerto de San Antonio para ser cargados con cerezas de exportación rumbo a China, debieron ser desviados a Valparaíso.

En ese sentido, el delegado Millones señaló a Puranoticia.cl que "el rol que ejercimos las autoridades fue determinante para que esto terminara en paz, y así lo hicieron ver los dueños de las cargas como los camioneros y dirigentes, porque llevábamos siete días y había un agotamiento, pero también aquí hubo un buen acuerdo":

Con la aceptación de la propuesta, los transportistas acordaron deponer la movilización, abriendo paso a la normalización de las operaciones afectadas por el conflicto.

No obstante, el problema persistiría para el Gobierno debido a que la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte convocó a un paro nacional para este martes 10, instancia a la que no se sumó la Confederación Nacional de Transporte de Carga.

PURANOTICIA