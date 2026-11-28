Esta semana se realizaron los trabajos de modernización del mecanismo del Reloj de Flores, el que estará 100% operativo cuando comience la temporada estival y listo para la conmemoración de los 65 años de este ícono turístico de Viña del Mar, en mayo del 2027.

El nuevo equipamiento, que implica una inversión de $30 millones, consiste en un mecanismo electromagnético y un sistema eléctrico complementario que actualiza el sistema de suministro y control eléctrico, tanto en la sala de máquina como en los empalmes.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “el Reloj de Flores es uno de los grandes símbolos viñamarinos, una de las postales que proyectan a nuestra ciudad a nivel internacional y que recibe miles de visitantes cada año. Es parte de nuestro patrimonio y de una visión de ciudad que tuvo en su momento el alcalde Gustavo Lorca, quien impulsó importantes obras y espacios que hoy forman parte de la identidad de Viña del Mar”.

En dicho contexto, la jefa comunal afirmó que “en los próximos meses cumplirá 65 años y, precisamente por su historia, su valor patrimonial y su importancia turística, era necesario dar un paso adelante y modernizar su tecnología. Estamos renovando sus sistemas de funcionamiento e incorporando mejoras que permitirán entregar mayor seguridad, resguardo y continuidad operativa a uno de los íconos más reconocidos de nuestro país”.

RELOJ MAESTRO INTELIGENTE

El nuevo sistema del Reloj de Flores incluye un reloj maestro inteligente, operado por un computador central con consola de última tecnología y alta seguridad operativa, junto con la optimización de mandos para evitar fallas por manipulación externa.

Cuenta, además, con un encriptador de códigos digitales de todos los módulos del sistema, panel de controles con indicadores LED para fallas modulares, con alertas de detección de anomalías e incorpora cambio automático del huso horario para la temporada de invierno y verano.

El nuevo mecanismo tendrá una sincronización por GPS durante las 24 horas para garantizar la recepción de la señal satelital, libre de interferencias electromagnéticas y con autonomía interna en caso de pérdidas temporales de la señal.

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