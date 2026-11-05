Senadora Cariola exige acciones del CDE por derrame de relaves en la División Andina de Codelco

La senadora Karol Cariola, presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, ofició a la Dirección General de Aguas, a Sernageomin y a los ministerios del Medio Ambiente y de Salud tras el derrame de relaves de Codelco Andina, con eventual llegada al río Blanco y posibles consecuencias para la cuenca del Aconcagua.

La parlamentaria solicitó información sobre la cantidad de material derramado, si alcanzó efectivamente los cauces y los posibles incumplimientos detectados en las fiscalizaciones.

Asimismo, requirió los resultados disponibles de los análisis de calidad del agua, la evaluación de riesgos para las personas y las medidas preventivas dispuestas por la autoridad sanitaria.

“Nos preocupa esta situación no solamente por las consecuencias inmediatas que puede generar respecto del abastecimiento del agua potable rural y también del agua potable urbana, sino que además por las consecuencias ambientales y a la salud de las personas que puede llegar a tener si finalmente se comprueba que pueda haber daño desde el punto de vista de la contaminación a propósito de estos derrames”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que “Codelco Andina tiene que responder y ante esto nosotros vamos a llevar adelante acciones de fiscalización frente a todos los organismos correspondientes”.

Además, anunció que la próxima semana convocará una sesión de la Comisión de Recursos Hídricos para recoger antecedentes y conocer las medidas adoptadas frente a la emergencia y el avance de las investigaciones.

“Estamos acostumbrados al autorreporte de información ante la contaminación. Eso no es lo que corresponde. Acá tiene que haber un informe autónomo independiente que garantice que efectivamente el agua no ha tenido vínculos de contaminación y que el medio ambiente que está alrededor no se ha dañado”, planteó la parlamentaria de la región de Valparaíso.

Finalmente, la senadora anunció que solicitará acciones al Consejo de Defensa del Estado para abordar las eventuales responsabilidades.

“Frente a eso también vamos a solicitar a que el Consejo de Defensa del Estado pueda tomar acciones para poder llevar adelante una investigación frente al Tribunal Ambiental precisamente en la búsqueda de las responsabilidades que correspondan”, señaló.

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