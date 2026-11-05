Derrame de relaves obligó a cerrar compuertas del río Aconcagua en Los Andes

La División Andina de Codelco confirmó que durante la madrugada de este jueves se produjo un derrame de relaves.

Esto obligó al cierre de las compuertas de la primera sección del río Aconcagua, en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso, ante el riesgo de que los residuos pudieran llegar al cauce del río Blanco.

La empresa señaló en un comunicado que se detectó "una obstrucción en su sistema de transporte de relaves, posiblemente producto de la caída de un objeto al interior de la canaleta en el sector Rápido RV4, al interior de sus operaciones en el área cordillerana, cajón del río Blanco".

Añadieron que esta situación "habría generado un derrame parcial de material con eventual llegada al cauce del río Blanco".

La División Andina de Codelco detalló que ante esta contingencia, "se activaron de inmediato todos los protocolos de emergencia, incluyendo la detención total de la planta concentradora con la consecuente detención de transporte de relaves, el desvío preventivo de aguas hacia el embalse Piuquenitos y el monitoreo permanente del río, junto con los análisis correspondientes".

Enfatizaron que "esta condición se encuentra controlada, las medidas de mitigación continúan en desarrollo y la autoridad competente ha sido informada oportunamente".

Finalmente, indicaron que "queremos transmitir tranquilidad a los vecinos, asegurando que se están realizando todas las acciones necesarias para resguardar el entorno y realizar un seguimiento permanente de la situación".

En tanto, desde la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del río Aconcagua, dieron a conocer que cerraron las compuertas de la sección y que “hasta ahora no hay antecedentes de afectación en la calidad del agua aguas abajo. Estamos en coordinación con las autoridades y con la empresa, y los regantes serán informados oportunamente de la reapertura”.

Por su parte, Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Gobierno de la región de Valparaíso, Rosario Pérez, hizo un llamado a la tranquilidad a los vecinos de Los Andes.

“Queremos entregar tranquilidad a los vecinos de Los Andes: la emergencia se encuentra controlada y se están tomando todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas y el suministro de agua potable", indicó.

Agregó que "Esval actuó preventivamente, cerrando la captación superficial desde el río Aconcagua y activando fuentes subterráneas y sistemas de respaldo para mantener la producción de agua potable".

"Hoy el suministro se mantiene normal, mientras los equipos realizan monitoreos permanentes, muestreos adicionales y coordinaciones con la empresa minera y las autoridades", detalló.

Finalmente, recalcó que "como Gobierno, estamos trabajando de manera coordinada para mantener la vigilancia de esta situación, proteger a las comunidades y asegurar que se cumplan todos los protocolos. Nuestra prioridad es la tranquilidad de las familias y la protección de su salud”.

(Imagen referencial: Carlos Figueroa Rojas / Wikipedia)

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