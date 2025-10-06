Senador Chahuán exige esclarecer origen de nuevo episodio de contaminación que afectó a escolares de Quintero y Puchuncaví

El senador por la región de Valparaíso, Francisco Chahuán, exigió que las autoridades competentes aclaren con urgencia el origen del nuevo episodio de contaminación atmosférica registrado en las comunas de Quintero y Puchuncaví, luego de que varios escolares presentaran síntomas de intoxicación por un fuerte olor a gas y cloro en el ambiente.

“No podemos seguir normalizando que los niños sean las principales víctimas de la contaminación. Cada cierto tiempo volvemos a vivir los mismos episodios, con síntomas de intoxicación en establecimientos educacionales, y nadie asume responsabilidades. Exigimos que se determine de forma inmediata quiénes son los responsables de esta nueva emergencia ambiental y qué medidas se van a tomar”, declaró el parlamentario RN.

Según se ha informado, estudiantes de distintos colegios, entre ellos la Escuela Integral Amanecer, en la localidad de Ventanas, manifestaron mareos, náuseas, dolores de cabeza y estómago, además de picazón en la piel, síntomas asociados a intoxicación por exposición a contaminantes.

Uno de los factores que pudo facilitar dicha condición, es la mala condición de ventilación atmosférica de los últimos días en la zona, por lo que también pidió medidas preventivas para las empresas del cordón industrial.

El legislador advirtió que esta situación no puede seguir repitiéndose sin sanciones ni acciones concretas:

“Llevamos años denunciando el abandono de las comunidades de Quintero y Puchuncaví. Los anuncios no bastan: necesitamos monitoreo permanente, transparencia total sobre las emisiones industriales y protección efectiva para nuestros niños. Exigimos que el Gobierno, la Superintendencia del Medio Ambiente y las empresas entreguen respuestas claras y rápidas”, enfatizó.

Finalmente, el senador Francisco Chahuán reiteró que la salud de los habitantes de la zona debe ser una prioridad nacional, e instó al Ejecutivo a presentar un plan de mitigación y fiscalización reforzado, con participación de la comunidad y de expertos independientes.

