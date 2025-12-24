Alerta Temprana Preventiva en Olmué por festividad religiosa que reúne a 35 mil personas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) Valparaíso declaró Alerta Temprana Preventiva para la comuna de Olmué, por la celebración religiosa "Peregrinación Niño Dios de Las Palmas".

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre se realizará el evento masivo en el sector Palmas de Alvarado, donde se espera una asistencia aproximada de 35.000 personas, generando el desplazamiento de personas por diversas rutas de la región, lo que conlleva un aumento considerable de la vulnerabilidad frente a distintas variables de riesgo.

En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva por evento masivo para la comuna de Olmué, vigente a contar de este miércoles y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Según indicó Senapred, la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

Además, el organismo recomendó a la población "identificar las vías de evacuación y coordinar un punto de encuentro con los que te acompañan. En caso de una emergencia mantén la calma, coopera con encargados de seguridad, aléjate de lugares que representen un peligro evidente y, en caso de ser posible, presta tu ayuda a niños, ancianos y mujeres embarazadas".

(Imagen referencial: SoyChile)

