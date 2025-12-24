Excavación hallada a metros de la cárcel de Limache activó amplio operativo policial ante eventual peligro de fuga de internos

En medio de un escenario marcado por fugas registradas en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, casos de corrupción que terminarón con 44 gendarmes detenidos y graves falencias relacionadas a incautaciones de droga en cárceles de la Quinta Región, un nuevo episodio encendió las alertas en el sistema penitenciario de la zona.

Durante la mañana de este miércoles 24 de diciembre, el hallazgo de una excavación en las cercanías del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Limache activó un operativo ante la eventualidad de una posible fuga desde el recinto hacia el exterior.

De acuerdo con información proporcionada por la Prefectura de Carabineros Marga Marga, durante las primeras horas de la jornada la institución recibió una alerta vinculada a una eventual fuga desde un centro de detención ubicado en la comuna de Limache, lo que motivó el despliegue inmediato de personal policial especializado para verificar los distintos perímetros existentes en el entorno del penal.

El procedimiento fue detallado por el coronel Jorge Guaita, prefecto de Carabineros Marga Marga, quien explicó que “se dio cuenta de un sitio eriazo aledaño al centro penitenciario, donde se descubrió una excavación a medio construir, en etapa de retiro de material, de alrededor de 1 metro y medio cercano a los 2 metros, donde en las inmediaciones se mantenían bolsos e insumos de alimentación”.

Tras el hallazgo, el sitio del suceso fue aislado de manera inmediata, coordinándose acciones conjuntas entre Carabineros y personal de Gendarmería, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad al interior del recinto penitenciario y descartar la existencia de una conexión directa entre la excavación y el penal.

Tras un par de horas del hallazgo, Gendarmería descartó de manera tajante que se hubiera producido la fuga de internos del CDP de Limache, lo cual fue confirmado después con el debido conteo de la población penal que permanece en la unidad.

Se trataba de una excavación en la cara externa-oriente del establecimiento penal, en un sitio sin moradores, pero que tiene bastante vegetación, matorrales, árboles frutales y pasto, lo que permite dimensionar su característica.

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, manifestó que "la existencia de herramientas, víveres, vestuario, hidratación y otros, da cuenta de una faena que estaba recién iniciándose y, en buena hora Carabineros se constituyó en el lugar y nos permitió acceder, y se pudo constatar que estamos frente a una novedad que perfectamente pudo haber desencadenado un evento de relevancia".

También señaló que "lo importante, desde el punto de vista penitenciario, es que la unidad está controlada, pues se realizó inmediatamente un conteo de la población y se descarta absolutamente la existencia de fuga. Estamos con la adopción de medidas preventivas propias de esta etapa del año, que es sensible y, en la lectura del panorama de seguridad que enfrenta el país, las autoridades así lo han visto. El alcaide está muy posicionado en estas actividades y por tanto seguimos con marcha normal".

De igual forma, Gendarmería tomó comunicación con la Municipalidad de Limache, específicamente con el alcalde Luciano Valenzuela, quien les sugirió que soliciten formalmente el desmalezamiento del lugar para que continúen desarrollando una serie de actividades preventivas en las afueras del Centro de Detención Preventiva.

Cabe hacer presente que una vez informado el Ministerio Público de los detalles del operativo, se determinó que el Departamento OS9 de Carabineros de la región de Valparaíso quedara a cargo de las respectivas diligencias investigativas, con el fin de esclarecer el origen y eventual finalidad de la excavación detectada en el sector.

