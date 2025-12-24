Concejales de San Felipe piden sesión para destituir al administrador municipal y profundizan quiebre con la alcaldesa Castillo

En un año donde la gestión de la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, ha estado bajo una serie de cuestionamientos por parte de organizaciones y autoridades locales, un nuevo antecedente se suma al registro tras la última sesión del Concejo Municipal.

Fue en dicha instancia donde se expusieron algunos de los problemas recientes que tiene la casa edilicia, como por ejemplo la falta de diálogo que denuncian desde la jefa comunal hacia los concejales, cuestión que se traduce sólo en distanciamiento.

"En varias sesiones de Concejo Municipal hemos tratado de hacer presente que la falta de diálogo, falta de acuerdo, falta de respeto y de poder trabajar en equipo nos ha pasado la cuenta", señalo el concejal Basilio Muena (independiente) al tomar la palabra para hacer un crudo diagnóstico de lo que estaría pasando en la Municipalidad.

Luego, complementó sus palabras indicando que "este año no ha sido bueno para el Municipio en muchos aspectos y he sido bastante majadero, junto a otros concejales, para que nos juntemos y dialoguemos, porque hay acusaciones ante el TER (Tribunal Electoral Regional de Valparaíso) por notable abandono de deberes y todo eso no sirve para nada en cuanto a las necesidades de la comunidad".

Y es que junto a hacer presente que los problemas de los vecinos se solucionan "trabajando juntos, escuchando y tomando sugerencias", el edil dio a conocer una solicitud que remece aún más la estructura de la administración Castillo.

Cinco de los seis concejales de San Felipe pidieron a la Secretaría Municipal que convoque a una sesión del órgano comunal para votar la remoción del administrador municipal, Pablo Venegas, quien lleva menos de un año en el cargo.

"Solicitamos que la Secretaría Municipal cite a reunión extraordinaria de Concejo Municipal, a fin de someter a votación la continuidad del administrador municipal. Los argumentos de tal solicitud serán ventilados durante la sesión", expresó el concejal Basilio Muena en representación suya y de sus pares en el órgano, Ricardo Covarrubias, César Lazo, Guillermo Lillo y Juan Carlos Sabaj.

Puranoticia.cl se comunicó con el edil, quien señaló que "con esta acción queremos recuperar San Felipe y dar respuesta a las prioridades que nos hacen saber las y los vecinos, como proyectos de ciudad para arreglar calles, veredas, mejor iluminación, más seguridad, embellecer la comuna por nombrar las algunas".

No obstante, los motivos para pedir la salida de Pablo Venegas pasarían por la compleja situación del Departamento de Educación Municipal, por la nula coordinación y gestión del Municipio en la elaboración y seguimiento de los planes de acción municipal, por la falta de comunicación entre la administración Castillo y los concejales de la comuna, por tener una "gestión deficiente", por no responder a solicitudes formales y por mantener tratos "maleducados", entre otros.

Tras esta citación a sesión extraordinaria, el Concejo Municipal de San Felipe ahora deberá zanjar en votación el futuro del administrador municipal, en un escenario que profundiza aún más el quiebre entre la alcaldesa Carmen Castillo y la mayoría de los ediles de San Felipe, aumentando la crisis política al interior del Municipio y abriendo un nuevo flanco de cuestionamientos a la conducción de la casa edilicia aconcagüina.

