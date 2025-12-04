"Se deja de arrancar": adultos mayores relatan su nueva vida como comerciantes formalizados tras décadas como ambulantes en Valparaíso

Esta semana comenzaron a operar los 44 módulos habilitados por la Municipalidad de Valparaíso a un costado del tradicional Mercado Cardonal, los cuales tienen como objetivo ordenar y regular el comercio de la calle Uruguay.

El procedimiento conlleva la formalización de vendedores ambulantes del sector, muchos de ellos adultos mayores que llevan largos años ejerciendo sus labores en las calles del barrio El Almendral, aunque de manera informal.

Buscando solucionar esta situación, la casa edilicia porteña inició un proceso de formalización de algunos comerciantes, los cuales ya están trabajando con módulos establecidos para la venta de frutas, verduras, abarrotes y limpieza, entre otros.

Se trata de nuevos puestos, que cuentan con dimensiones de 1,80 metros de frente y 1,50 metros de fondo, con los cuales se busca mejorar las condiciones laborales de estas personas, además de garantizar un uso ordenado del espacio público.

Bajo este contexto, Puranoticia.cl se hizo presente en el lugar para tomarle el pulso al plan municipal, constatando la felicidad de los adultos mayores que comenzaron una nueva etapa en sus vidas, ahora cumpliendo con las leyes.

Isabel Pérez, una de las nuevas locatarias, señaló que "estoy muy agradecida de la alcaldesa (Camila Nieto) que nos dio esta oportunidad de trabajo. Yo, por mi parte, estoy muy feliz porque antiguamente era cargadora de sacos de papas y hoy día, gracias a Dios, todo el esfuerzo valió la pena porque ahora tengo mi puestecito".

Junto a destacar que "todos nos recibieron con agrado, nos orientaron y fueron todos excelentes personas que nunca nos miraron en menos", la nueva locataria establecida explicó a Puranoticia.cl que empezó a trabajar en la calle desde los 7 años.

"Yo estoy desde los 7 años en la calle. Como a los 10 empecé a cargar los sacos de papa. De a poquito, empecé a juntar mis moneditas, después me tiré de comerciante ambulante y como todos arrancamos de carabineros, que nos cursaban partes y nos llevaban nuestras cositas. Pero bueno, ellos cumplen con su deber porque son mandados. Pero sí, gracias a Dios me he encontrado buenas personas", agregó.

Una situación muy similar es la que ha vivido Luis Fornes, otro adulto mayor formalizado en el barrio El Almendral, quien señaló a Puranoticia.cl que "estamos más tranquilos porque no tenemos que andar arrancando de la policía. Eso era lo que yo más quería, estar tranquilo, porque ya estamos viejos para andar arrancando".

"Fue todo expedito, me entregaron los papeles y fui uno de los primeros que quedé. Yo vendo tomates, cebollas, limones y papas. En la calle llevo unos 50 años, en la esquina de calle Rawson con Yungay, ahí trabajaba yo. Para la Pascua las ventas tienen que ser un poquito mejor", complementó el beneficiario de la medida municipal.

En tanto, Carlos Pacheco valoró la medida porque "gracias a Dios se deja de correr y de andar arrancando de Carabineros, que nos pasaban partes, así que para mí es bueno y positivo. La coordinación con la Municipalidad ha sido buena, no hay nada que decir. Si se hacen las cosas bien, vamos a ir todos derecho. Yo llevo 47 años de ambulante y 47 años arrancando, y tengo 67 años. Partí a los 20 años".

Si bien, la medida es celebrada por los comerciantes ambulantes que ahora fueron formalizados, también ha recibido críticas de parte de algunos locatarios establecidos del plan de Valparaíso, quienes expusieron –fuera de micrófono– sus reparos a la acción municipal adoptada, la cual calificaron básicamente de "injusta".

Cabe hacer presente que esta acción concreta se suma a otras medidas impulsadas para fortalecer la seguridad y el orden en el Mercado Cardonal y sus alrededores, entre ellas la renovación de la fachada del recinto, la aplicación de la ordenanza que regula el comercio en el Bien Nacional de Uso Público y las coordinaciones permanentes para mantener presencia policial y de Seguridad Ciudadana municipal en el sector.

