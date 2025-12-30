Plan Verano Seguro 2026: Viña del Mar cuenta con inédita base operativa policial

Una inédita Base Operativa Policial para Carabineros en el borde costero de Viña del Mar, en el marco del Plan Verano Seguro 2026, se implementó con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y prevención, facilitar la recepción de denuncias, la atención de emergencias, la orientación a turistas y la coordinación policial.

La nueva dependencia se ubica en el recinto municipal en Av. Perú con Av. Los Héroes (al lado de la Gran Rueda), y responde a la solicitud que hizo la alcaldesa Macarena Ripamonti al Ministerio de Seguridad Pública, considerando la gran cantidad de población flotante que llega la Ciudad Jardín durante el período estival.

Esta base se suma a las iniciativas coordinadas por el Ministerio de Seguridad Pública, Carabineros, Directemar, la Policía de Investigaciones (PDI) y Seguridad Municipal, en el marco del Plan Verano Seguro 2026.

La alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que "estamos orgullosos que este anuncio sea desde Viña del Mar, ya que no solamente tiene este espacio de coordinación entre Seguridad Pública Municipal, PDI, Armada y Carabineros, sino que también refuerzos de la dotación policial”.

Respecto a este nuevo dispositivo, indicó que “tenemos una gestión inédita y tiene que ver con la llegada de una nueva base de operaciones de Carabineros y también de todos los servicios instalada en el punto más turístico de Chile, lo que le da mayor presión y demanda por servicios de seguridad pública y que llegue carabineros a este lugar es extraordinario”.

Asimismo, la jefa comunal informó que también se reforzará el personal de Seguridad Pública, “una veintena de ellos que se incorporan en el período estival para las tareas de seguridad en la calle 24/7; estamos preparados para brindar la mejor experiencia y entregar los mejores recuerdos que puedan tener de su paso por Viña del Mar, tanto para quienes residen y quienes nos visiten”.

PLAN VERANO SEGURO

Por su parte, el ministro (s) de Seguridad Pública, Rafael Collado, explicó que el plan ha sido desarrollado en conjunto con la Subsecretaría de Turismo, Carabineros, PDI y la Armada, y destacó el trabajo con los municipios y “en particular con el de Viña del Mar, que gracias al liderazgo de su alcaldesa tenemos este cuartel temporal y 14 en todo el país durante la temporada estival. A su vez, se suman a 24 elevaciones de categoría de otros cuarteles existentes que permiten aumentar las dotaciones en lugares que los datos indican que es importante hacer ese refuerzo”.

En tanto, la Jefa de Zona Valparaíso de Carabineros, general Patricia Vásquez, informó que la base funcionará todos los días entre las 10:00 y 22:00 horas. “Todos los días habrá formación de 30 carabineros que se van a desplegar en forma de infantería hacia la Av. Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y del Deporte, más los que se despliegan hacia el Reloj de Flores, en conjunto con la seguridad comunal y la coordinación de la autoridad marítima”, precisó la oficial.

El Municipio de Viña del Mar, a través de su Dirección de Seguridad Pública, cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad para el período estival, el que incluye una base de operaciones en el borde costero, incremento de personal, drones, televigilancia, vehículos y motos para patrullajes permanentes y respuesta inmediata 24/7, entre otras acciones.

El objetivo es marcar presencia en el borde costero y puntos turísticos más visitados de la ciudad, sin dejar de proteger los barrios.

De esta manera, Viña del Mar está preparada para resguardar a residentes y visitantes para que puedan disfrutar de sus playas, eventos y atractivos durante el período estival.

De igual manera, se hizo un llamado a adoptar medidas de autocuidado, como no dejar elementos a la vista en los vehículos estacionados en la vía pública ni adquirir productos en el comercio ilegal, para lo cual el municipio cuenta con una ordenanza que faculta a los inspectores a multar a quienes infrinjan esta norma.

IMÁGENES

