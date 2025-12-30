Concejo de San Felipe asesta duro golpe a la gestión de Carmen Castillo y destituye al administrador municipal en votación unánime

La profunda crisis interna que vive el Municipio de San Felipe vivió un nuevo episodio este martes 30 de diciembre luego que el Concejo Municipal destituyera al administrador municipal Pablo Venegas, decidión que representa un duro golpe para la gestión de la alcaldesa Carmen Castillo, de las filas del Partido Socialista (PS).

Si bien, en primera instancia la jefa comunal informó que su funcionario de confianza había presentado su renuncia voluntaria, los cinco concejales presentes la rechazaron, recordando que existía un proceso administrativo en marcha.

Cabe recordar que cinco de los seis concejales pidieron a la Secretaría Municipal que convoque a una sesión del órgano comunal para votar la remoción del administrador municipal, Pablo Venegas, quien lleva menos de un año en el cargo.

"Solicitamos que la Secretaría Municipal cite a reunión extraordinaria de Concejo Municipal, a fin de someter a votación la continuidad del administrador municipal. Los argumentos de tal solicitud serán ventilados durante la sesión", expresó la semana pasada el concejal Basilio Muena, en representación suya y de sus pares en el órgano, Ricardo Covarrubias, César Lazo, Guillermo Lillo y Juan Carlos Sabaj.

Los motivos para pedir la salida de Pablo Venegas pasan por la compleja situación del Departamento de Educación, por la nula coordinación y gestión del Municipio en la elaboración y seguimiento de los planes de acción, por la falta de comunicación entre la administración Castillo y los concejales, por tener una "gestión deficiente", por no responder a solicitudes formales y por tratos "maleducados", entre otros.

Con todos estos antecedentes, se procedió a la votación para zanjar el futuro de Pablo Venegas como administrador municipal de San Felipe, instancia donde, de manera unánime, los concejales Basilio Muena, Juan Carlos Sabaj, Guillermo Lillo, César Lazo y Ricardo Covarrubias votaron a favor de la remoción del funcionario.

Respecto al trabajo del ahora ex Administrador Municipal, la alcaldesa Carmen Castillo señaló que "Pablo (Venegas) asumió este cargo en un momento compleo, con procesos críticos en desarrollo, tensiones internas atribuladas y desafíos estructurales que no admitían improvisaciones. Llegó en un momento difícil, marcado por una ruptura de confianzas previa que fue pública y conocida. Su salida no borra el trabajo realizado ni el esfuerzo desplegado en este periodo".

En tanto, el concejal Muena sostuvo que "la responsabilidad institucional es escucharnos, es llegar a acuerdos, evitar distanciamientos y encapsulamientos, y creo que este ha sido el principal problemas. Espero de todo corazón que esto se pueda superar porque los sanfelipeños no se merecen un 2026 con autoridades distanciadas, teniendo claro que existen diferentes visiones o propuestas de todos. Ojalá podamos construir una ciudad donde se establezca el diálogo, el respeto y la confianza".

