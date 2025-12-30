Capturan a sujeto que mantenía especies robadas en sector Punta de Tralca de El Quisco

Un sujeto de 22 años fue detenido por receptación de especies que aparentemente fueron robadas desde una casa del sector Punta de Tralca, en El Quisco.

A las 8:00 horas, Carabineros fue alertado por personal del Banco Central, quienes informaron que al revisar imágenes del exterior observaron que en la playa, un sujeto escondía especies en unos arbustos que podrían ser de algún domicilio aledaño.

Con la identificación, el personal policial logró ubicar al sujeto y proceder a su detención, correspondiendo a un hombre de 22 años quien, además, mantenía una orden de detención vigente por el delito de receptación.

Sobre las especies sustraídas y que permanecían escondidas, se encontraron diversos objetos, entre ellos una pistola a fogueo, motivo por el que el delincuente pasará a control por porte de arma prohibida, además de la orden vigente.

PURANOTICIA