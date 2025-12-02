De la informalidad a sus propios puestos: comerciantes de Valparaíso celebran sus nuevos módulos formalizados en calle Uruguay

Con gratitud por parte de los ya formalizados vendedores de la calle Uruguay, comenzaron a operar en Valparaíso los nuevos módulos comerciales destinados para la venta de productos como frutas, verduras, abarrotes, limpieza, entre otros.

Los nuevos puestos cuentan con dimensiones de 1,80 metros de frente y 1,50 metros de fondo, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de estas personas, además de garantizar un uso ordenado del espacio público.

Esta acción concreta se suma a otras medidas impulsadas para fortalecer la seguridad y el orden en el Mercado Cardonal y sus alrededores, entre ellas la renovación de la fachada del recinto, la aplicación de la ordenanza que regula el comercio en el Bien Nacional de Uso Público y las coordinaciones permanentes para mantener presencia policial y de Seguridad Ciudadana municipal en el sector.

En este sentido, la alcaldesa Camila Nieto explicó que “seguimos con nuestro compromiso de mantener el orden en la ciudad de Valparaíso y específicamente en el sector de Uruguay, que ha sido en donde nos hemos centrado a trabajar. Es por eso,que ya iniciamos una segunda etapa, que es pintar el mercado cardonal con la ayuda de los locatarios. Y ahora vamos a una tercera etapa, que es básicamente también reconocer que hay personas que históricamente han trabajado en ese sector y que hoy son vecinos de Valparaíso y personas mayores que ya no pueden seguir arrancando y necesitan un espacio para también poder trabajar. Ellos no son nuestros enemigos, sino que pueden ser colaboradores del orden, la limpieza y la seguridad, y en eso vamos a trabajar fuertemente con ellos y ellas”.

“Esto es precisamente lo que nos distingue de otros municipios que han intentado ordenar el comercio ambulante. Nosotros lo ordenamos desde el conocimiento también y de la necesidad de trabajo que tiene nuestra comuna, pero con rigor y fiscalización. El día de hoy ya ha comenzado la instalación de estas personas y el inicio de la tercera fase de trabajo en el sector de Uruguay, para próximamente movernos a otros sectores de la comuna de Valparaíso.”, sostuvo la jefa comunal.

Mariela Pacheco, una de las vecinas que obtuvo su permiso luego de desempeñarse por alrededor de 30 años en la informalidad, hoy cuenta con su módulo para el comercio de hortalizas. “Hoy soy la mujer más feliz del mundo porque tengo mi propio puesto. (…) Agradecida de quienes nos llamaron, nos hicieron los papeles y nos ayudaron a postular; y a la Alcaldesa más que nada, porque gracias a ella estamos acá”, dijo.

Cabe destacar que entre los documentos solicitados para optar a estos permisos, se encuentran el certificado de residencia en la ciudad; las últimas 12 cotizaciones previsionales o la última liquidación de pensión; certificado de antecedentes penales y Registro Social de Hogares. De esta forma, todos los seleccionados son habitantes de Valparaíso.

En la misma línea, Leonardo “Pepe” Allende, presidente del Mercado Cardonal, también valoró las gestiones realizadas para el mejoramiento del entorno. “Esto para nosotros es una gran noticia: que nuestra alcaldesa esté ordenando el comercio ambulante. Es muy bueno para la ciudad y para la gente que necesita estos permisos que está dando la municipalidad”, puntualizó.

Finalmente, Adriana Arias, vecina del cerro Los Placeres que también obtuvo su autorización, manifestó su alegría afirmando que “estoy contenta, porque ya tengo mi permiso para poder trabajar tranquila y no estar arrancando”.

