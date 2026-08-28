¿Se compra el silencio en Concón? Los millonarios contratos entre la administración del alcalde Freddy Ramírez y la Enap

La relación entre la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) –a través de la Refinería Aconcagua– y la Municipalidad de Concón, adquirió especial relevancia durante la primera administración del alcalde Freddy Ramírez, pues desde el inicio de su gestión –a mediados del año 2021– comenzó a desplegar una serie de inversiones, convenios y programas que se tradujeron en obras de infraestructura, recuperación de espacios públicos, proyectos deportivos y actividades dirigidas a organizaciones de la comuna.

Varias de estas iniciativas –inauguradas sin tener noción alguna de lo que realmente estábamos respirando en la comuna ni mucho menos que sus reportes ambientales eran falseados por ejecutivos– fueron concretándose en el período previo a la elección municipal de octubre de 2024, en la que Ramírez consiguió la reelección con 19.493 votos, equivalentes al 52,18% de las preferencias, más que duplicando el porcentaje obtenido en su primera elección, cuando alcanzó sólo cerca de un 22% de apoyos.

Entre las obras más visibles estuvo la recuperación del Estadio Municipal de Calle 7, proyecto que contó con un aporte de US$750 mil (casi 700 millones de pesos chilenos) de Enap para la instalación del pasto sintético y el cierre perimetral. El recinto fue reinaugurado en agosto de 2024, apenas dos meses antes de los comicios municipales, con una inversión total cercana a los $1.000 millones y la participación de la Municipalidad de Concón, el Instituto Nacional de Deportes y la empresa estatal.

Pero no fue el único recinto deportivo intervenido durante ese período. Enap también comprometió otro aporte para la recuperación del Estadio Atlético Municipal, recursos destinados al mejoramiento de la cancha y el cierre perimetral. Las obras comenzaron en julio de 2024, incorporando además mejoras en las luminarias.

Así, durante el año en que Ramírez buscaba permanecer otros cuatro años al frente del municipio, dos de los principales recintos deportivos de Concón estaban siendo recuperados con participación de la empresa estatal hoy cuestionada por inconsistencias detectadas en información ambiental relacionada con los niveles de recuperación de azufre en la Refinería Aconcagua, ubicada precisamente en la comuna.

MÁS ALLÁ DE LOS ESTADIOS

Como pudo comprobar Puranoticia.cl, el vínculo entre Enap y Concón ha sido mucho más amplio que lo deportivo. En octubre de 2022, la empresa anunció una cartera de nueve iniciativas desarrolladas junto al Municipio de Concón y organizaciones vecinales, con recursos cercanos a US$4 millones. El paquete contemplaba obras de infraestructura y mejoramiento urbano, además de proyectos deportivos.

A esto se sumó la recuperación de plaza Los Troncos, iniciativa que implicó un aporte superior a los $280 millones por parte de la Empresa Nacional del Petróleo y que contempló la renovación de áreas verdes, iluminación, senderos, pasarelas y una cancha.

También estuvo el mejoramiento del parque Los Tres Esfuerzos, inaugurado durante el año 2023, además de programas como «ENAP + Cerca» y «ENAP Impulsa», destinados a actividades comunitarias, ambientales, deportivas y de capacitación.

Durante el año 2024, la empresa estatal reportó además programas de barrido y aspirado de calles, iniciativas de reciclaje, vigilancia ambiental, capacitación y otras acciones de relacionamiento con las comunidades de Concón.

En 2025, ya con Ramírez reelecto, la relación continuó: Enap informó que desarrolló 14 proyectos que beneficiaron a 6.418 vecinos de Concón, mientras que el fondo «ENAP Impulsa Concón» adjudicó 90 millones de pesos a un total de 14 organizaciones.

Y durante 2026 la presencia de la empresa en la comuna se mantuvo. Entre los aportes más recientes figura la entrega de una barredora de última generación a la Municipalidad de Concón, destinada a incorporarse a la flota municipal.

OBRAS, GESTIÓN Y REELECCIÓN

La importancia política de esta cartera de proyectos está también en la manera en que las obras fueron incorporándose al relato de gestión del alcalde Ramírez.

Tras conseguir la reelección en octubre de 2024, el jefe comunal destacó precisamente el trabajo realizado durante su primer período y puso énfasis en los proyectos concretados.

"Sabemos que con trabajo, con proyectos realizados, con cosas que se notan, cosas que se hacen, las cosas pueden cambiar", afirmó después de conocer su triunfo, en una nota publicada precisamente por Puranoticia.cl el lunes 28 de octubre de 2024.

Meses más tarde, al iniciar su segundo período, volvió a destacar en Puranoticia.cl las obras existentes en la comuna: "Hoy, si ustedes caminan por la comuna, encontrarán alguna obra municipal financiada por presupuesto municipal, regional o nacional. Verán canchas, cámaras de seguridad y muchas otras cosas".

Dentro de ese conjunto de proyectos, algunas de las obras más visibles contaron precisamente con financiamiento o participación de la Enap.

Importante es hacer presente que esto no permite establecer que los aportes de la empresa hayan sido determinantes para el resultado electoral de 2024. No obstante, sí permite observar que una parte importante de las obras que acompañaron el relato de gestión de Ramírez durante su primer período tuvo participación de la estatal, particularmente en materia deportiva y recuperación de espacios públicos.

Y ahora esa relación comienza a ser observada desde otro ángulo...

¿SE COMPRA EL SILENCIO?

El diputado Jaime Mulet, quien impulsa la creación de una comisión investigadora relacionada con Enap a raíz de la controversia por la eventual falsificación de reportes medioambientales, plantea que la instancia debería revisar también la relación de la empresa con los municipios ubicados en su área de influencia.

En ese contexto, el parlamentario por la región de Atacama considera que los alcaldes de Concón, Quintero y Puchuncaví podrían ser invitados a la comisión para conocer de primera fuente cómo se ha desarrollado el vínculo con la estatal.

"Se puede invitar a los tres alcaldes, de hecho es lo que he pensado de Puchuncaví, Quintero y de Concón, que son los directamente relacionados con la comunidad", señaló a Puranoticia.cl el militante de la Federación Regionalista Verde Social.

Mulet planteó que, especialmente en Quintero y Puchuncaví, existe una importante actividad en materia medioambiental y sostuvo que resulta pertinente revisar la relación que Enap mantiene con las comunidades y autoridades locales a través de sus políticas de responsabilidad social empresarial.

"Es interesante también ver esa relación, a propósito de la Responsabilidad Social Empresarial y de esta lógica que muchas veces se puede prestar para situaciones anómalas. Pero habrá que ver. Yo no tengo antecedentes sobre eso", afirmó.

El congresista fue todavía más directo al plantear qué aspecto debería dilucidarse mediante la comisión investigadora que debería resolver su materialización la próxima semana: si los recursos destinados por la Enap a municipios y organizaciones podrían terminar generando una suerte de silencio frente a sus actuaciones.

"Enap es una empresa pública que debiera publicar todos sus aportes a distintas organizaciones, ya que son platas públicas", sostuvo.

En esa línea, planteó que la comisión podría solicitar información detallada sobre los recursos entregados por la estatal, indicando que "si le aporta a la Municipalidad de Concón, a la de Quintero o a otras organizaciones de la zona, eso lo vamos a saber y lo podemos pedir perfectamente, es una muy buena idea".

Fue entonces cuando utilizó la expresión que abre una nueva arista en torno a la relación entre la estatal y las comunidades de su entorno: "Hay que ver si, en definitiva, compran silencio con algunas organizaciones", manifestó Mulet quien, sin embargo, estableció una precisión respecto de Concón y su jefe comunal, Freddy Ramírez, al indicar que "no lo digo respecto al alcalde de Concón, ya que desconozco la situación".

Si bien, la declaración del parlamentario no constituye una acusación contra Ramírez ni entrega antecedentes que permitan sostener que los aportes realizados por Enap hayan tenido como finalidad obtener respaldo político o silencio de parte del Municipio de Concón, sí plantea la necesidad de revisar y transparentar la totalidad de los aportes realizados por la estatal a municipios y organizaciones, y determinar si existe alguna relación entre esas inversiones y el comportamiento de las autoridades o comunidades frente a eventuales conflictos ambientales como el conocido estos días.

PURANOTICIA