Seremi de Salud refuerza fiscalizaciones en fondas y ramadas de Valparaíso y Viña del Mar

Ad portas de las celebraciones de Fiestas Patrias en la región, la seremi de Salud, Mariol Luan, realizó una visita inspectiva al Sporting Club de Viña del Mar y al parque Alejo Barrios de Valparaíso, verificando sus condiciones sanitarias y de seguridad.

Este trabajo también se desarrolla en las distintas provincias de la Quinta Región, a través de las oficinas provinciales y territoriales de la Autoridad Sanitaria, en coordinación con municipios, organizadores y Delegaciones Presidenciales

Si bien, son las Delegaciones Presidenciales Provinciales las que otorgan las autorizaciones para eventos masivos, el despliegue de la Seremi de Salud comenzó a mediados de agosto, tras la emisión del Oficio CP N.° 19525/2026, que estableció lineamientos regionales en materia sanitaria para la instalación de fondas y actividades transitorias de Fiestas Patrias. A la fecha, se han realizado cinco sesiones educativas y reuniones de coordinación con municipios y organizadores.

La seremi Luan explicó que "estamos desplegados en toda la región para verificar que las fondas, ramadas y eventos masivos cuenten con las condiciones sanitarias necesarias para proteger la salud de las personas. Pondremos especial atención en la manipulación y conservación de los alimentos, el agua potable, los servicios higiénicos, el manejo de residuos y las condiciones de seguridad de estos recintos".

Las acciones regionales se fortalecen, además, con las directrices ministeriales, que instruye reforzar durante Fiestas Patrias la vigilancia, prevención y control de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), así como la coordinación entre Epidemiología, Acción Sanitaria, la red asistencial y laboratorios.

En este período se intensifican las fiscalizaciones en fondas, ramadas, ferias, cocinerías, carnicerías, mataderos, fábricas de empanadas y otros establecimientos asociados a la festividad, poniendo especial atención en riesgos como la pérdida de cadena de frío, la manipulación inadecuada de alimentos, el comercio informal y el consumo de carnes provenientes de faenas informales.

FISCALIZACIONES

La Seremi de Salud de Valparaíso ejerce sus competencias de fiscalización sobre aquellas materias que dicen relación con la protección de la salud de las personas.

Entre ellas se encuentran las condiciones de saneamiento básico y abastecimiento de agua potable; la disponibilidad, funcionamiento y condiciones sanitarias de los servicios higiénicos; el manejo de residuos; las condiciones sanitarias de los locales y recintos de uso público; y, cuando corresponda, las condiciones asociadas a la elaboración, expendio y manipulación de alimentos, así como las condiciones sanitarias y de seguridad de los trabajadores.

Asimismo, dentro del ámbito de sus competencias, la Autoridad Sanitaria fiscaliza aspectos sanitarios y de seguridad asociados a la instalación de escenarios y otras estructuras, de acuerdo con la normativa vigente.

Estas acciones se desarrollan sin perjuicio de las competencias que corresponden a otros organismos públicos en materias como seguridad, estabilidad y condiciones estructurales, instalaciones eléctricas, orden público y otras materias sectoriales.

Cabe señalar que actualmente se encuentra vigente el D.S. N.º 208/2024 del Ministerio del Interior, que aprueba el Reglamento de Eventos Masivos de la Ley N.º 21.659 sobre Seguridad Privada, estableciendo el marco regulatorio aplicable a este tipo de actividades y delimitando las competencias de los distintos organismos involucrados.

PURANOTICIA