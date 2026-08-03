Concón suma moderna barredora de alto rendimiento para reforzar la limpieza de calles y prevenir posibles anegamientos

La Municipalidad de Concón incorporó a su flota una barredora de alto rendimiento destinada a reforzar la limpieza de las calles y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El equipo, modelo Bucher V65 y V651, fue entregado por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) como parte de su programa de relacionamiento comunitario.

La barredora permitirá levantar cerca de 21 toneladas mensuales de tierra, polvo y otros residuos que hoy afectan el drenaje urbano y la salud de los ecosistemas locales.

El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, señaló que la incorporación de la maquinaria está “pensando en la ciudad, en el desarrollo urbano y también en el medio ambiente. El camión barredor, lo que nos permite, es mantener la calidad de vida en directo beneficio de todos quienes vivimos acá en la comuna".

Por su parte, el gerente de ENAP Refinería Aconcagua, Jorge Almestar, indicó que tienen “una preocupación muy grande y permanente por la salud pública de nuestra comunidad de Concón. La tecnología es súper relevante en este proyecto y en este servicio. Con esta tecnología de punta, de talla industrial, nos permitimos avanzar con espacios y áreas mucho mayores".

La incorporación del equipo se enmarca en el Plan de Invierno 2026, la estrategia que el Municipio de Concón implementa desde el primer semestre de este año para enfrentar la temporada de lluvias con mayor capacidad de respuesta. Entre las tareas ya realizadas bajo este plan destacan la limpieza de sumideros y canales, el corte de arbolado en riesgo de caída, el despeje de tendido eléctrico y el retiro de maleza en sitios eriazos y quebradas.

Estas labores han sido claves para que la comuna siga funcionando con normalidad tras los temporales y ríos atmosféricos que la han afectado en los últimos meses, reduciendo riesgos de anegamientos y despejando zonas críticas antes de que las lluvias intensifiquen los daños.

Cabe hacer presente que la alianza con ENAP se suma a otras iniciativas de relacionamiento comunitario que la empresa mantiene en Concón, reforzando un modelo de colaboración público-privada orientado a la sostenibilidad ambiental y al bienestar de la comunidad.

PURANOTICIA