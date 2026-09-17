Tradición y compromiso social: La Fogata del Pescador de Valparaíso inició por primera vez con un emotivo show por la niñez

Con una jornada inédita y cargada de emotividad, la tradicional Fogata del Pescador de Valparaíso dio inicio a sus festejos marcando un hito: por primera vez incorporó una intervención dedicada especialmente a la niñez. La iniciativa, impulsada por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de Valparaíso, buscó visibilizar la labor de las Familias de Acogida y motivar a más personas a sumarse a esta causa.

La apertura estuvo marcada por una paya por la niñez interpretada por la directora regional (s) del Servicio, Carolina López, quien utilizó este espacio para reconocer públicamente a las familias que abren sus hogares para brindar cuidado temporal a bebés, niños, niñas y adolescentes que requieren protección.

Posteriormente, el momento musical estuvo a cargo de Luis Felipe Estay, profesor de música de Quilpué y colaborador del Servicio, quien emocionó al público al interpretar La Jardinera, de Violeta Parra. Tras su presentación, el artista expresó:

“Muy agradecido por la invitación. Para mí, como docente, como artista, siempre es muy emocionante poder aportar a la niñez, sobre todo desde la música, desde el canto. Dejar este pequeño aporte siempre llena y te deja con el corazón bien contento, así que muchísimas gracias”.

Por su parte, la directora regional (s), Carolina López, destacó la importancia de utilizar plataformas masivas para sensibilizar a la comunidad sobre la acogida temporal:

“Es una gran alegría que una jornada tan tradicional y masiva haya iniciado con un acto por la niñez. Agradecemos el espacio que nos dieron, porque es muy importante que más gente conozca lo que son las Familias de Acogida y ojalá puedan unirse. Hicimos el llamado a todos los interesados a ingresar a nuestro sitio web: servicioproteccion.gob.cl, ya sea para tener más información o para inscribirse para cuidar temporalmente a un niño que lo necesita”.

PURANOTICIA