PDI San Antonio detiene a prófugo que es investigado por secuestro con violación y facilitación para la prostitución infantil

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI de San Antonio detuvo en la ciudad de Melipilla a un hombre de 49 años, quien se encontraba prófugo de la justicia por los delitos de secuestro con violación y facilitación para la prostitución infantil.

El procedimiento se concretó durante horas de la noche de este miércoles 16 de septiembre, en el marco de una investigación que la policía civil desarrolla desde el año 2024 y que permitió establecer la dinámica de los hechos indagados.

El comisario César Ugalde, de la Brisex San Antonio, explicó que "en la ciudad de Melipilla, se procedió a la detención de un ciudadano chileno, de 49 años de edad, por los delitos de secuestro con violación y facilitación para la prostitución infantil".

De igual forma, explicó que "se logró establecer la dinámica de los hechos y, en lo particular, que el imputado mantenía bajo amenazas de muerte y bajo los efectos del alcohol y las drogas a su víctima, no permitiéndole salir del domicilio".

"Los hechos en cuestión fueron informados debidamente al Ministerio Público y este jueves 17, en horas de la mañana, el detenido pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía de San Antonio", complementó el oficial de la PDI San Antonio.

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