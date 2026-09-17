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PDI San Antonio detiene a prófugo que es investigado por secuestro con violación y facilitación para la prostitución infantil

PDI San Antonio detiene a prófugo que es investigado por secuestro con violación y facilitación para la prostitución infantil

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El individuo, de 49 años de edad, fue detenido en la ciudad de Melipilla, en la región Metropolitana, luego de ser buscado por su presunta participación en graves delitos.

PDI San Antonio detiene a prófugo que es investigado por secuestro con violación y facilitación para la prostitución infantil
Jueves 17 de septiembre de 2026 17:49
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