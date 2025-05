Rodrigo Vattuone exculpa a Franco Parisi de la debacle interna que enfrenta el Partido de la Gente y la atribuye a "inexperiencia"

Un duro golpe ha propinado el Servicio Electoral (Servel) al Partido de la Gente (PDG) luego que el año pasado no le haya aprobado su respectivo balance financiero, por lo cual no les entregó ninguno de los cuatro aportes estatales que todos los partidos políticos del país reciben, dejando de percibir un total de 628 millones de pesos.

La normativa establece que si un partido político no resuelve las objeciones financieras establecidas por el Servel, no pueden cobrar tres fechas de pago seguidas. En el caso de la tienda que lidera Franco Parisi, el Servicio Electoral rechazó su balance de 2022 en noviembre del año 2023, a pesar que el PDG entregó cinco versiones de ese informe, demorando más de un año en resolver los más de 30 reparos presentados.

Y es que ésta no es la única mala noticia que ha recibido la colectividad, ya que pasaron de ser la tienda con más militantes a fines del 2021, con 48.273 integrantes; a ser la sexta en marzo de 2025, con 36.705 miembros. Es decir, en menos de tres años y medio han perdido cerca de 12 mil militantes. El descalabro pareciera total al ver la situación de sus diputados electos el 2021, pues los seis dejaron definitivamente la tienda.

¿FACTOR PARISI?

En base a esta situación, Puranoticia.cl conversó con Rodrigo Vattuone, presidente nacional del Partido de la Gente, quien analizó las causas detrás de estas malas noticias que golpean a la tienda y también para hacerse cargo de las críticas expresadas por varias fuentes en un reportaje de Ciper Chile, donde muchos apuntan al extremo personalismo de Franco Parisi en el partido y en la falta de organización política interna.

"Lo primero que quiero señalar es que estos desastres no pasan por Franco Parisi. Hay líderes naturales, Franco es un líder claro y no viene del 2021 cuando se creó el partido, sino que de 2013 cuando partió como un movimiento; además Franco ha estado fuera del país los últimos años. A veces se compara el PDG con grandes conglomerados o con partidos con décadas de años. El partido llegó a tener 44 mil militantes y el partido parte perdiendo gente, pero no sólo porque se decepcionan del partido, sino que por intereses internos", comenzó diciendo el ex oficial de la Armada.

De igual forma, analizó los intereses internos que habían en la colectividad cuando asumió su Presidencia: "Cuando yo gano la elección se presentaron listas, que son listas cerradas, y se crearon diferencias notables. Hay gente que quiso ocupar puestos, que no pudo y que se retiró. Hay gente que se cree dueña de la verdad y va conduciendo gente, se van y con maltrato hacia el partido. Tenemos diputados que en un momento fueron del partido, elegidos con votos del PDG, pero transita poco tiempo, se dan vuelta la chaqueta, trabajan para ellos, se les prenden los focos de las luces, se creen intocables y votan por lo que quieren. Por lo tanto había que poner orden, y ninguno de estos factores tiene que ver con Franco Parisi".

"Cuando hablas de liderazgo, Franco es el vicepresidente y yo el presidente, y hay un frente interno que controlo yo y Franco en este momento cambió radicalmente. Hablábamos de militantes, cuya curva de descenso la terminamos este año. Si es muy duro para un partido político. Dos años con cero recurso fiscal", agregó.

ORIGEN DEL PROBLEMA

El timonel del Partido de la Gente continuó su defensa a Franco Parisi –quien, recordemos, es nuevamente su carta presidencial para los comicios del 16 de noviembre de este año– diciendo que él no es el administrador de los fondos de la colectividad política y que, además, no está radicado en Chile hace varios años.

Bajo este escenario, Vattuone planteó a Puranoticia.cl que "acá el problema es lo que ha pasado con las fundaciones, las boletas ideológicamente falsas y todo eso: el Servel puso restricciones y protocolos muy estrictos. El 2021 se rindió cuentas de una forma y el 2022 se rindió de la misma forma, pero el Servel elevó los estándares".

Luego, continuó su explicación con un ejemplo: "Se realizó un seminario de mujeres en un hotel en Santiago, el partido pone la factura, pone el día, el horario, los pasajes aéreos, todo cubierto y todo legal. Se ingresó la factura, pero el problema era la justificación. El Servel nos pidió detalles: cuál fue la tabla, los objetivos, quiénes asistieron, fotografías. Eso se llama justificación. Justificar del año 2022 era lo complejo. Y eso también le pasa a otros partidos, pero en nuestro partido, producto de la inexperiencia. Yo quiero dejar claro que las platas están, que no hubo ningún tipo de fraude, sino que el problema estuvo en la justificación con actividades en regiones y en muchas cosas que hemos tenido que ir superando ahora".

"Siempre cuando partes con un partido político es complejo porque es un partido nuevo y lo van a vivir los nuevos partidos. Se incorpora gente a través de la Clave Única, es gente de diferentes tendencias, no existía en ese momento una ideología clara del partido y, como todo partido, con el tiempo va madurando, va creciendo y va aprendiendo de sus errores, y en un momento te vas consolidando y el partido se va depurando naturalmente", prosiguió el timonel de la colectividad.

DISPARA CONTRA LA DERECHA

Otro de los factores analizados por el presidente del PDG fue el hecho de no sentir retribución a los apoyos entregados en la última Elección Municipal donde, por ejemplo, la colectividad de Parisi respaldó la candidatura de Iván Poduje en Viña del Mar. Y aunque se esperaba que esto repercutiera en un "gesto" a la candidatura de Juan Marcelo Valenzuela (PDG) en Valparaíso, la derecha de igual manera llevó candidato.

Consultado por qué cree que la derecha le cierra las puertas al PDG, Vattuone planteó que "porque se creen poderosos, porque el ego está muy alto, porque se creen únicos y porque creen que sólo sus candidatos son válidos. Gente me decía que la centro-derecha debería ir unida con un sólo candidato para competir con la izquierda. Sí, pero eso no se logra porque el PDG no quiera, sino que por los egos de la clase política, porque estas ansias de poder son superiores: ejemplo, lo que ocurrió en Valparaíso".

Finalmente, y ante la consulta de si siente que tanto Chile Vamos como el Partido Republicano utilizaron al Partido de la Gente en la Elección Municipal de 2024, el ex Gobernador Marítimo de la Armada concluyó diciendo que "no es utilización, lo que pasa es que... primero, es no querer a Valparaíso; segundo, ansias de poder; tercero, no cumplimiento de palabra; y, cuarto, me atrevería a decir que, en definitiva, jugaron chueco, y eso me parece que es inaceptable".

