Franco Parisi proyecta las Parlamentarias en Valparaíso y responde a fuerte crítica: ¿Es el Partido de la Gente un negociado?

Manifestando su optimismo de cara a lo que será tanto la Elección Presidencial como la Parlamentaria en el país, el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió en conversación con Puranoticia.cl a lo que será eventualmente su tercera candidatura por La Moneda, además de analizar las opciones de sus candidatos al Congreso.

El precandidato presidencial del PDG aseguró que sus expectativas son altas y que esperan conseguir hasta 14 escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados en los comicios que tendrán lugar el domingo 16 de noviembre de este año en todo el país.

"Lo mínimo son 8 y lo máximo 14. Se vienen sorpresas muy interesantes. Vamos a recuperar el norte, Antofagasta, Arica, Parinacota y vamos a recuperar Santiago, con un muy buen candidato como lo es el Doctor File", lanzó Parisi de entrada.

Respecto al desempeño electoral que tendrá el Partido de la Gente en la región de Valparaíso, su líder vislumbra que "por lo menos esperamos dos. En el interior (Distrito 6) tenemos a Javier Olivares, que es un muy buen candidato, y en Valparaíso (Distrito 7) va a estar Juan Marcelo Valenzuela. Tenemos una lista completa en Valparaíso y lo más probable es que saquemos dos candidatos".

Consultado si Rodrigo Vattuone, presidente del PDG, será candidato al Senado por Valparaíso, el economista manifestó que "él aún no tiene decidida su postura. Él es presidente del partido y es mucha la pega ser presidente y, además, ser candidato. Pero eso debe decidirlo él y el Consejo General en cada región".

DESCALIFICACIONES DEL PDG

Cabe recordar que durante el fin de semana, Franco Parisi lanzó una de las críticas más feroces que ha recibido la precandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, de quien señaló que "ella está cayendo como piano de un avión. Ella está claramente en cuestionamientos de su salud mental, lo dijo la gran Teresa Marinovic. Estamos considerando casi una situación como (Joe) Biden en Estados Unidos".

La carta presidencial del Partido de la Gente agregó que "de la misma forma que se habla de que tenemos que hacernos test de pelo y no test mentirosos, también creo que hay que hacerse un test psicológico y de aptitud de salud física y mental".

Si a estas críticas se les suman las realizadas por el candidato a diputado Javier Olivares, quien llamó "chanta" al Presidente Boric, surge la interrogante acerca del aporte real que el Partido de la Gente está haciendo al debate político local. Al respecto, Parisi, lejos de retractarse o buscar una posición más conciliadora, señaló que "estamos en política y si se ponen a llorar los políticos que se han hecho millonarios con la plata de la gente porque les dicen «feo» o «chanta», mejor váyanse a otro lado.

"El Presidente Boric va a ganar más de 9,5 millones de dólares en los últimos 40 años gracias a la pensión que recibirá por haber sido ex Presidente de la República y si se pone a llorar por cualquier cosa que le diga...", sostuvo Parisi, quien complementó que "yo me he dado cuenta que la casta política es bastante llorona y manda a sus matones para atacarlo a uno, pero cuando les responden salen llorando".

Acerca de los dichos puntuales hacia la candidata Evelyn Matthei, explicó que "eso (test psicológicos) es lo que se le exige a cualquier persona que quiera trabajar en la minería, a cualquiera que pida un crédito hipotecario y a cualquier persona que quiera ser piloto de avión, pero a los políticos no se les puede tocar (...) Yo no quiero ni más ni menos que lo que se le exige a un minero. Si eso es bajar el nivel, creo que hay que subirlo con estos mecanismos. Ofrezco un test de compatibilidad con el cargo, de salud, salud mental, psicológico y de droga, que lo pague cada candidato".

¿ES EL PDG UN NEGOCIADO?

Durante el 2023 se dio a conocer la información respecto a que panelistas del programa «Bad Boys», que es la gran plataforma en streaming de los militantes del Partido de la Gente, cobraron $230 millones por campaña de la colectividad para el Consejo Constitucional, instancia en la que ninguno de sus candidatos fue electo. Tomando en cuenta que el propio Parisi recibió dinero del Estado por los votos obtenidos durante sus campañas presidenciales, surge la pregunta: ¿Es el Partido de la Gente un negociado?

Al respecto, Franco Parisi señaló a Puranoticia.cl que "no, eso es mentira. Cada candidato elige a sus colaboradores para la campaña. Por ejemplo, yo gasté $13 millones pudiendo haber cobrado $1.000 millones. Sichel fue el que más cobró: $1.600 millones. Kast cobró $1.500 millones. Lo que ocurre ahí es quién eligió a la gente de Barbagelata y compañía, y lo eligieron los candidatos o el consejo general. Cada candidato pagó como $3 millones por todo el proceso de la candidatura. Ahora, siempre uno tiene que elegir a personas de su confianza para una campaña, más aún en la presidencial. Yo gasté $13 millones, pudiendo haber cobrado $1.000 millones".

Uno de los diputados que dejó el PDG fue Rubén Oyarzo, quien en abril de 2024 criticó duramente a la tienda y al propio Parisi: "La política no puede ser el negocio de una persona, si no que tiene que estar a disposición de la gente y eso se perdió (...) no hay un proyecto político en el partido, solo hay negocios y chantajes".

Sobre este "negociado" que acusó, el precandidato presidencial respondió diciendo que "es él (en referencia a Rubén Oyarzo) quien tiene el negociado. Pregúntele por qué paga tanto a su territorial en su diputación. Yo lamento que haya tomado el camino errado, pero cada uno se vende como quiere y nosotros no. Y yo dudo que cualquiera salga reelecto. Creo que fue malo que se hayan retirado".

Finalmente expuso que el "test ético" a los candidatos es algo que proviene de la propia ciudadanía que "los escrutina completamente, especialmente los que no son de la élite como es mi caso". Asimismo, Parisi concluyó diciendo que "yo fui completamente revisado y acosado por los medios de comunicación, no así el resto".

